Наслідки можливої техногенної катастрофи на цьому заводі матимуть міждержавний характер, зачепивши кілька країн.

Ситуація довкола хімічного заводу "Кримський титан" відстежується, це може стати черговим техногенним шантажем з боку російських загарбників.

Про це під час брифінгу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

На запитання щодо інформації про мінування російськими окупантами "Кримського титану", ситуації там, та чи спостерігаються виїзд жителів прилеглих територій, спроби евакуації, вона зауважила, що організованої евакуації не спостерігається.

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"Але є випадки групових виїздів (і вони очевидні) людей в сенсі власної безпеки і турботи про власну безпеку. Тобто (виїжджають, - УНІАН) на власний розсуд багато хто з місцевого населення, навчені досвідом, зокрема і 2018 року, коли були хімічні викиди з цього підприємства", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що люди намагаються максимально віддалитися від цієї зони потенційної небезпеки.

"Ситуація нами відстежується – щодо завезення туди вибухівки, щодо активності сил окупаційних військ навколо. І цілком імовірно, що це буде ще одна ланка в ланцюзі техногенних шантажів, які ворог використовує", - наголосила вона.

Гуменюк висловила сподівання на міжнародну спільноту, яка зможе переконати і вплинути на військово-політичне керівництво Росії і їхнє розуміння, зокрема й того, що найпершими і найураженішими будуть саме підрозділи російських окупантів, адже вони знаходяться найближче.

"І якщо порівнювати шантаж і приведення в дію техногенної катастрофи, пов’язаної з Каховською ГЕС, то це була більш локальна ситуація, а що пов’язане з заводом "Титан", - вона вже буде мати міждержавний характер", - підкреслила речниця.

Вона додала, що за оцінками фахівців, зона ураження може дістатися і інших країн, зокрема Туреччини, Румунії та Молдови, і це має непокоїти і керівництво і цих країн також.

Завод Кримський титан - що відбувається

12 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти готують теракт на заводі "Кримський титан" в окупованому Армянську. Зазначалося, що на півночі Кримського півострова йде підготовка до евакуації представників окупаційної адміністрації і місцевого населення.

Згідно з даними, через підрив окупантами Каховської ГЕС у Північно-Кримському каналі відсутня вода, а тому процеси виробництва на "Кримському титані" порушені до критичного рівня. У ГУР наголосили, що теракт на підприємстві означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

У розвідці підкреслили, що на холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку теракту під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонської області.

Згодом військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан зазначив, що росіяни замінували завод "Кримський титан", який ворог може підірвати, "щоб затримати рух українських військ".

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