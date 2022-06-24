Основна різниця у точності ураження цілей.

Україна вже почала застосовувати американські реактивні системи залпового вогню HIMARS. Водночас ворог атакує "Градами" та "Ураганами". Збройні сили України наглядно продемонстрували, чим відрізняються ці РСЗВ.

Відео з'явилося у Facebook Сухопутних військ ЗСУ України.

На кадрах видно процес ураження цілей з РСЗВ "Град" та "Ураган", які перебувають на озброєнні окупантів. Ракети цих систем не здатні точно уражувати ціль, розлітаються хаотично на велику площу.

Водночас американські HIMARS, які отримала Україна, оснащені високоточними керованими ракетами з GPS-наведенням. У ролику показали фрагмент роботи HIMARS в Афганістані. Ракети точно влучили у ціль, розгромивши її.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.

Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність складає 300 км.

Україні поки передали ракети дальністю до 80 км.

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