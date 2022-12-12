Росіяни завдали 11 авіаційних ударів по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення.

Збройні сили України відбили атаки російських окупантів в районі 11 населених пунктів на Луганщині і Донеччині.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області", – йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Окрім того, сказано, що противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, 11 авіаційних ударів по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснив більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях українських військ.

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Разом з тим, зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Водночас, на Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна, Кам’янка Харківської області та Іванівське на Донеччині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них - Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Піщане, Макіївка і Площанка на Луганщині та Червонопопівка, Терни, Ямполівка і Торське Донецької області.

Також на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій Сил оборони України з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах двадцяти чотирьох населених пунктів. Це, зокрема, Верхньокам’янське, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба, Залізне, Нью-Йорк, Авдіївка, Опитне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах Спірного та Білогорівки.

На Новопавлівському напрямку вогнева активність ворога фіксувалась біля Новоукраїнки, Пречистівки та Вугледара Донецької області.

Крім того, на Запорізькому напрямку противник обстріляв населені пункти Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Чарівне і Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстріляно Червоний Маяк, Львове, Інженерне, Чорнобаївка та місто Херсон.

Ситуація на Луганщині і Донеччині

На Донеччині і Луганщині точаться бої. Найгарячішими точками на Донбасі в Генштабі вважають Бахмутський та Авдіївський напрямки (Донеччина). Тут росіяни намагаються йти у наступ, ЗСУ тримають оборону Аналітики інформували, що російський диктатор Володимир Путін ризикує повністю втратити підтримку з боку так званої "ДНР" через нездатність своєї армії військ відкинути українські війська далі на захід від Донецька та "захистити" Донбас.

На Луганському напрямку, як повідомляв очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, Збройні сили України потроху просуваються поблизу Кремінної та Сватового.Він висловив сподівання, що ЗСУ на Луганщині наприкінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 році - деокупувати усю територію Луганської області.

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