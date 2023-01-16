Під час огляду на нозі окупанта знайшли сліди від ін'єкцій.

Українські воїни захопили у полон окупанта-наркомана. За попередніми даними, його мобілізували в межах "часткової мобілізації".

Як повідомляє Telegram-канал "Ищи своих", на нозі окупанта під час огляду знайшли сліди від ін'єкцій.

"Мобік"-наркоман. Ахматчай потрапив у полон, після чого його оглянули і знайшли сліди від шприца… Начебто не "вагнерівець", але все-таки нарик", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, у полон потрапив "віртуальний осетинський космонавт-наркоман". Ним виявився Георгій (Жорік) Олександрович Матач, 24.12.1988р.н. Він народився в Узбекистані, зареєстрований в Аланії. За військовою спеціальністю – водій.

"Згідно з акаунтами, у 2005 р. закінчив школу № 29 м. Владикавказу, у 2010-2011 роках служив термін у в/ч 12253 – 130-го управління інженерних робіт на космодромі "Байконур" у Казахстані. Але космічний політ першого осетинського космонавта на Байконурі мав суто віртуальний характер і відбувався виключно під дією анаші. З фотоальбомів випливає, що 34-річний Жорик великий шанувальник злодійської субкультури, аматор шмальнути, тощо, а його розумовий розвиток на рівні 13-річного підлітка", - зазначив експерт.

Матач - злісний правопорушник. У 2020 році він проходив за кримінальною справою №1-64/2020 КК РФ. У 2020 році його позбавили прав водія на 2 роки 6 місяців за водіння в стані сп'яніння.

Наркоманія в російській армії

Повідомлення про масові випадки вживання наркотичних засобів російськими солдатами і найманцями з'являються регулярно. Нещодавно воєнний експерт Олег Жданов заявив, що у російській армії і особливо в "групі Вагнера" ймовірно, практикується прийом наркотиків для придушення страху у солдатів.

Так, у листопаді мер Мелітополя розповів про випадок, коли "кадировець" під речовинами вистрілив в обличчя сусідові по палаті в лікарні. Про масову наркоманію серед російських солдатів раніше заявляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Показово на цьому тлі виглядає нещодавня заява власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина, зроблена з нагоди "демобілізації" групи зеків-найманців. Відпускаючи бойовиків на волю, Пригожин закликав їх не ґвалтувати жінок і не вживати наркотики.

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