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Українські захисники продовжують тримати оборону на під’їздах до столиці. Цього разу жертвою Bayraktar стала російська система радіолокаційної боротьби (РЕБ) на Київщині.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.

"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області", - зазначив Залужний.

На відео радіолокаційна система російських окупантів унаслідок атаки розлетілась на друзки на кілька метрів.

Російсько-українська війна

Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.

За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

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