Українські захисники продовжують тримати оборону на під’їздах до столиці. Цього разу жертвою Bayraktar стала російська система радіолокаційної боротьби (РЕБ) на Київщині.
Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.
"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області", - зазначив Залужний.
На відео радіолокаційна система російських окупантів унаслідок атаки розлетілась на друзки на кілька метрів.
Російсько-українська війна
Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.
За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.