Не переживуть цю війну: ВПС Ірану опинились у 'спіралі смерті', - Forbes

Іранські ВПС досі значною мірою складаються з техніки ще часів Холодної війни.

Війна між США, Ізраїлем та Іраном показала критичну слабкість Тегерана – його військово-повітряні сили фактично не здатні конкурувати в сучасній війні. Експерти називають це багаторічним занепадом, який переріс у "спіраль смерті", пише Forbes.

Від піку до занепаду

У 1970-х роках Іран мав одну з найсильніших авіацій у регіоні. За правління шаха Мохаммеда Рези Пехлеві країна закуповувала передову техніку, включно з винищувачами Grumman F-14 Tomcat.

Після революції 1979 року ситуація різко змінилася: санкції та ізоляція позбавили Іран доступу до технологій і модернізації. З того часу флот поступово старів без повноцінного оновлення.

Сьогодні Іран змушений покладатися на літаки минулих поколінь – американські та радянські моделі 1960–80-х років. Вони значно поступаються сучасним машинам, таким як F-35 Lightning II.

Це означає, що в разі прямого повітряного бою іранські винищувачі майже не мають шансів.

Заяви і реальність

Іран неодноразово повідомляв про збиття американських та ізраїльських літаків. Однак ці заяви не підтверджуються.

У Центральному командуванні США наголошують, що жоден їхній літак не був втрачений у повітряних боях, тоді як ізраїльська сторона повідомляє лише про обстріли без наслідків.

Водночас втрати Ірану підтверджуються – як на землі, так і в повітрі.

Чому Іран уникає повітряних боїв

Більшість інцидентів у небі – це не бої винищувачів, а робота протиповітряної оборони. Іран фактично не вступає в класичні повітряні дуелі.

Причини прості:

технічна відсталість літаків;

ризик швидкого знищення;

перевага противника в технологіях.

У результаті Тегеран робить ставку на ракети та дрони, а не на авіацію.

Іран намагається оновити флот, закуповуючи російську техніку, зокрема навчально-бойові літаки та плануючи отримання сучасніших винищувачів. Але ці кроки не дають швидкого результату.

Навіть у разі поставок нових літаків знадобляться роки, щоб підготувати пілотів і створити ефективну систему.

Особливо показовим стало знищення частини флоту Grumman F-14 Tomcat – літаків, які колись були гордістю іранських ВПС. Ці удари символізують завершення цілої епохи – від регіональної авіаційної потуги до втрати бойової спроможності.

Що далі

Аналітики припускають, що нинішні ВПС Ірану можуть не пережити цю війну в нинішньому вигляді. У довгостроковій перспективі країна зможе створити нову авіацію лише за умови глибоких змін, зокрема політичних, економічних і технологічних.

Наразі Іран змушений воювати без реального контролю над небом. Це визначає хід усього конфлікту.

Проблеми ВПС Ірану - останні новини

Як повідомляв УНІАН, повітряні сили Ірану залишаються застарілими та не змогли чинити ефективний опір США та Ізраїлю під час операції "Епічна лють".

Протягом перших днів кампанії американські та ізраїльські війська швидко здобули перевагу в повітрі, тоді як більшість іранських літаків залишалася на землі, уникаючи втрат.

Операція показала, що навіть колись найпотужніші на Близькому Сході ВПС Ірану сьогодні не здатні забезпечити повітряну перевагу та ефективний захист власного повітряного простору.

