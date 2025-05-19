Зазначається, що обсяг допомоги становитиме 90 мільйонів євро.

Фінляндія передасть Україні важкі боєприпаси, які будуть куплені за кошти від доходів із заморожених російських активів. Про це повідомили в Міноборони Фінляндії.

Зазначається, що передача боєприпасів відбуватиметься в рамках нової ініціативи ЄС з підтримки України, яка реалізується через Європейський фонд миру.

У Міноборони Фінляндії поділилися, що Гельсінкі уклали відповідну угоду з Єврокомісією. Обсяг допомоги Україні має становити 90 мільйонів євро.

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"Нам вдалося узгодити додаткове фінансування підтримки України. Гроші надходитимуть із доходів заморожених активів Росії", - розповів міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Він підкреслив, що ця допомога доповнить національну програму підтримки України обсягом 660 мільйонів євро. Також він вважає, що ця ініціатива поглибить зв'язки між оборонною промисловістю Фінляндії та України.

Боєприпаси для України - важливі новини

Раніше Норвегія виділила додаткові 4 мільярди норвезьких крон (близько 415 млн євро) на боєприпаси для України. Відповідні кошти будуть виділені у вигляді грантів на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів для України.

Крім того, глава МЗС Чехії Ян Ліпавський говорив про те, що його країна готова щомісяця постачати боєприпаси для України до вересня. Він стверджує, що ініціатива Чехії зменшує ефективність російської артилерії в п'ять разів.

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