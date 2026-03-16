США закуплять партію українських дронів F10

Український БпЛА став другим фіналістом конкурсу Drone Dominance.

Попри заяви Дональда Трампа, що США не потребують допомоги України у боротьбі з "шахедами" через власну технологічну першість, українська компанія F-Drones довела протилежне. FPV-дрон F10 став другим фіналістом конкурсу Drone Dominance, організованого Міністерством оборони США, і отримав контракт на постачання американським військовим, повідомляє Defender Media.

F10 зайняв шосте місце у загальному рейтингу, набравши 72,9 бала зі 100 можливих, що дозволило компанії отримати контракт, зазначається у матеріалі.

"У 2024 році компанія локалізувала виробництво карбонових рам і антен, а до 2025-го почала випускати польотні контролери, регулятори швидкості, радіомодеми та системи відеопередачі", - пишуть ЗМІ.

Автор розповів, що F-Drones виготовляє більшість комплектуючих самостійно, а ті, що поки не виробляє, замовляє у європейських постачальників.

ЗМІ також повідомило переможця конкурсу. Ним став - дрон на оптоволокні Shrike10 Fibe від української компанії SkyFall, який отримав 99,3 бала зі 100.

Раніше УНІАН писав, що БпЛА Ту‑141 "Стриж" став першим ударним безпілотником, використаним Україною проти російських військових цілей. Цей реактивний дрон застосовували на початку повномасштабної війни для ударів по російських бомбардувальниках Ту‑95МС і Ту‑22М3. "Стриж" має велику дальність польоту до близько 1000 км і швидкість понад 1100 км/год. Українські військові модифікували його для носіння бойової частини, перевстановивши сенсори і парашути для виконання ударних місій.

Додамо, що країни Близького Сходу виявили інтерес до українських дронів‑перехоплювачів через власні проблеми з іранськими безпілотниками "Шахед". Україна має великий бойовий досвід у боротьбі з ворожими БпЛА і використовує власні дешеві перехоплювачі, що ефективно збивають вороже озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: