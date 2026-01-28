Країни Заходу мало що можуть запропонувати Україні щодо підготовки операторів БпЛА, - BI

В Україні є чимало шкіл, де готують операторів дронів, їхні інструктори постійно бувають на передовій, щоб стежити за змінами.

Українські школи безпілотників стверджують, що західні збройні сили мало що можуть їм запропонувати в плані підготовки операторів дронів для боротьби з Росією, пише Business Insider.

Видання зазначає, що західні армії знаються на війні, тактиці та бойовій потужності, але Україна має значний досвід у нових елементах сучасної війни з використанням безпілотників, який вона набула за роки важких боїв.

Росія у війні проти України використовує більше різних типів дронів, ніж у будь-якому іншому конфлікті в історії. В статті підкреслюється, що дрони відіграють ключову роль у виживанні України, оскільки на них припадає значна частина атак.

Водночас, як йдеться в статті, хоча безпілотники й не є новинкою для західних збройних сил, вони ніколи не використовувалися і не адаптувалися в таких масштабах та з такою швидкістю.

Україна зіштовхнулася із ситуацією, коли потрібно або пристосуватися, або загинути й вона пише власні уроки.

Вказується, що в Україні є безліч шкіл, де навчають керувати безпілотниками. Ці заклади розробили навчальні програми, щоб зробити операторів країни максимально ефективними.

Видання поділилося, що представники трьох таких шкіл розповіли, що їхні уроки базуються виключно на українському досвіді.

"На сьогодні ми не отримуємо від наших союзників жодної особливо корисної інформації щодо використання дронів, окрім навчання на обладнанні, яке вони надають", - розповів один з них.

За словами інструкторів, через стрімкий темп Україна часто має більше можливостей ділитися досвідом, ніж отримувати його.

"У цьому сенсі на даний момент саме ми можемо ділитися з ними цінною інформацією, а не наші іноземні партнери з нами", - розповіла директорка з розвитку бізнесу Dronarium Academy Анастасія Собгова.

Як вказується в публікації, українські військові протягом всієї війни проходили західне навчання, яке отримало неоднозначні відгуки. Пояснюється, що деякі елементи були добре сприйняті, а інші були визнані непридатними для того типу бойових дій, з якими зараз стикається Україна.

Вони додали, що бойові тактики можуть застаріти всього за кілька тижнів й війна з застосуванням безпілотників не є винятком.

Генеральний директор американського підрозділу компанії DroneShield Мет МакКранн, яка виготовляє системи протидії дронам для США та Європи, нещодавно розповів виданню, що швидкість змін на полі бою змінила цикли розробки зброї з місяців і років на тижні.

Видання поділилося, що школи дронів в Україні стежать за змінами й для цього відправляють на передову своїх інструкторів. Також вони постійно підтримують контакт з випускниками програми та іншими солдатами, які надсилають новини з поля бою, а також тестують нові технології.

Багато західних збройних сил, включаючи США, визнають, що відстають у сфері ведення війни за допомогою дронів і що їх тактика потребує оновлення. Україна в цій сфері може надавати допомогу країнам-партнерам у відповідь на підтримку оборони.

Як вказується в матеріалі, Збройні сили Заходу і НАТО уважно стежать за війною, оскільки мають побоювання, що Росія становить загрозу й країнам Європи. Вони вважають, що дрони відіграватимуть важливу роль у будь-якому більш масштабному конфлікті.

Україна вже пообіцяла допомогти Польщі з підготовкою до ведення війни з використанням безпілотників, також вже пройшли навчання кілька операторів безпілотників Норвегії.

При цьому, за даними видання, до Данії було відправлено українських фахівців, які брали участь в навчаннях з протидії безпілотникам. Окрім цього, Велика Британія очолює міжнародну ініціативу з навчання українських військових, відому як "Операція Інтерфлекс".

Українські солдати часто прибувають з більшим практичним досвідом використання безпілотників, ніж їхні інструктори.

Примітно, що на думку видання, дрони можливо, не будуть відігравати таку ж домінуючу роль у війні НАТО проти Росії, як в Україні. Частково це тому, що західні збройні сили володіють можливостями, яких не має Україна, але вони більше не розглядаються як нішевий інструмент.

"Досвід України привів до усвідомлення, що ця технологія цілком може стати майбутнім військової справи", - підкреслило видання в статті.

Дрони РФ на Starlink в Україні: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив оснащення російських дронів супутниковими системами й закликав швидко зреагувати на цю проблему. За його словами, санкційне блокування "Старлінків" над Росією фактично призвело не до послаблення ворога, а, навпаки, до посилення. Зазначається, що "Італмаси" і "Герані" можуть з усіма зручностями літати над українською територією, тоді як українські дрони змушені працювати з маяками, мобільними сімками тощо.

Також ми писали, що експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив, що за останні три місяці кількість "Шахедів", яка летить по Україні, повільно зменшується, але покращується якість цих ударних дронів. Романенко прогнозує, що цей процес буде продовжуватися. На думку експерта, точність ударів "Шахедів" зі Starlink зросте абсолютно точно. Експерт підкреслив, що використання ворогом "Шахедів" зі Starlink збільшує небезпеку для України, тому слід вдосконалювати тактичні прийоми.

