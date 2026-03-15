Новий японський літак РЕБ Kawasaki отримав вкрай незвичний вигляд: чому це 'спадкове'

Серед характерних рис літака - величезний носовий обтічник.

У мережі з'явилися фото нового японського літака радіоелектронної боротьби Kawasaki EC-2 SOJ, який лише проходить випробування, і він має вкрай специфічний вигляд. Як зазначають аналітики порталу Defense Express, фото були опубліковані Групою авіаційних розробок та випробувань сил самооборони Японії. Токіо в цілому має плани посилити свої повітряні сили одразу чотирма такими літаками.

Специфічний вигляд літака

Аналітики підкреслюють, шо дуже специфічний зовнішній вигляд літака не міг не привернути увагу, адже зазвичай навіть "напхані" електронікою літаки відходять від базової машини значно менше. А EC-2 SOJ, створений на базі військово-транспортного C-2, має дуже характерні риси.

Так, головною з них є величезний носовий обтічник. Саме у ньому ховається головний інструмент цього літака - система антен комплексу РЕБ J/ALQ-5 від Toshiba, який призначений для протидії радіолокаційним станціям. Як саме виглядає цей комплекс, які його можливості та характеристики - не розголошується.

"Але він дістався EC-2 SOJ в спадок від свого "попередника" - EC-1, який був створений у єдиному зразку у 1986 році разом з першою версією J/ALQ-5, яка з того часу регулярно модернізувалась. І тепер, вочевидь у ще раз оновленому вигляді, встановлюється на EC-2", - зазначає портал.

Додаткові системи

Крім того, як зауважили у Defense Express, новий літак також отримав і додаткові системи, яких в EC-1 не було. Зокрема, на верхній частині фюзеляжу EC-2 одразу за кабіною розміщений ще один обтічник, який вочевидь ховає систему, що має, з огляду на інший колір радіопрозорої фарби, секторний огляд лише вперед.

Водночас у хвостовій частині одразу три великих обтічники, які мають забезпечити дуже широке "поле зору" чи дії.

Які саме пристрої там ховаються, - також невідомо, але з огляду на додаткові повітрозабірники, вони вочевидь вимагають додаткового живлення та/або охолодження.

"Окрім того, увагу можливо звернути на цілий ряд оптичних сенсорів, які розміщені на фюзеляжі, але це вже очевидно є частиною комплексу самооборони та попередження про наближення ворожих ракет", - зазначають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, раніше Компанія Lockheed Martin заявила про проведення першого льотного випробування балістичної ракети Precision Strike Missile (PrSM) Increment 2. Ракета пролетіла відстань у 350 кілометрів та виконала низку поставлених завдань.

У Defense Express зауважили, що під час льотних випробувань PrSM Increment 2 була продемонстрована нова багаторежимна система наведення. З її допомогою ракета може вражати цілі, що знаходяться в русі.

