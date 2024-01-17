Такий безпілотник може нести велику вагу, що дуже корисно для військових.

Світові лідери в області безпілотних літальних апаратів DJI вивели на міжнародний ринок свій новий вантажний транспортер FlyCart 30. Цим дроном компанія "відкриває нову еру динамічної доставки вантажів з повітря".

Видання Forbes пише, що цей БПЛА може зробити набагато більше. Найбільший вплив FlyCart може мати на полі бою як важкий безпілотний бомбардувальник, бойовий корабель, міноносець та логістичний транспортний засіб, попри всі зусилля DJI запобігти військовому використанню своєї продукції.

Найбільші маленькі безпілотники в Україні

Компанія DJI, що базується в Шеньчжені, Китай, домінує в індустрії споживчих дронів, займаючи понад 70% світового ринку. Зокрема, їх лінійка доступних безпілотників Mavic, які складаються досить компактно, щоб поміститися в кишеню, - це чудові платформи для зйомки відео з повітря або проносяться пейзажних кадрів. Mavic також є чудовими розвідниками на полі бою, і обидві сторони конфлікту активно використовують їх для розвідки та збору розвідувальних даних, виявляючи приховані цілі на відстані миль.

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Невеликі безпілотники також підвищують ефективність артилерії: точно направляючи снаряди на ціль, дрони роблять артилерію в п'ять-десять разів ефективніше. Всі - від 155-міліметрових гаубиць до 30-міліметрових автоматичних гранатометів - тепер використовують безпілотники, які допомагають танкам наносити ураження непрямим вогнем з великої відстані, що раніше було неможливо.

І, звичайно, невеликі безпілотники використовуються як бомбардувальники. Надруковані на 3D-принтері бомбардувальні установки озброюють невеликі квадрокоптери однією або двома гранатами для скидання в окопи, траншеї або через люки для знищення техніки.

DJI засуджує використання своїх безпілотників у військових цілях. Компанія заборонила продаж своєї продукції в Україні та Росії у квітні 2022 року та випустила кілька різких заяв, але їх проігнорували.

Велика вантажопідйомність, низька ціна

Новий FlyCart 30 від DJI повинен зайняти таке ж місце в світі дронів-доставників, як Mavic на споживчому ринку. Як і всі інші моделі DJI, він має надзвичайно вражаючі технічні характеристики.

Завдяки восьми роторам на чотирьох важелях FlyCart30 може перевозити до 30 кілограмів/66 фунтів на відстань до 10 миль або переносити менший вантаж на більшу відстань. Дальність управління вказана як 13 миль, але додаткові функції дозволяють однією кнопкою переключити управління на другого оператора.

Максимальна швидкість становить 45 миль/год, при цьому дрон може літати при вітрі до 27 миль/год.

Серед безлічі функцій безпеки - автоматичний радар і візуальний обхід перешкод вдень і вночі, а також парашут, який розкривається при відмові двигунів, так що дрон зробить м'яку посадку.

Для доставки вантажів FlyCart30 може перевозити 70-літрову вантажну капсулу - контейнер розміром з валізу - або, якщо немає місця для посадки, він може опустити корисний вантаж на лебідці, поки дрон ширяє на висоті 60 футів.

Як і Mavics, FlyCart30 складається для зручності транспортування. Міжнародна ціна поки не оголошена, але в минулому році в Китаї цей дрон рекламувався всього за 17 тисяч доларів.

Дрони-бомбардувальники

Україна вже широко використовує великі комерційні дрони DJI, такі як Matrice 300, як для дальньої розвідки, так і в якості бомбардувальників. Але 10-фунтова вантажопідйомність Matrice, який коштує в роздріб понад 10 тисяч доларів, поступається 60-фунтовому FlyCart 30.

Є і більш важкі безпілотники-бомбардувальники вітчизняного виробництва, в тому числі танкознищувачі R-18 компанії "Аеророзвідка" та "Кажан". Зазвичай вони літають вночі, використовуючи тепловізори для пошуку та ураження російських транспортних засобів.

Більші безпілотники-бомбардувальники можуть скидати 25-фунтові протитанкові міни TM-62, модифіковані як авіабомби, зі смертельною точністю. Росіяни називають їх Бабою Ягою і бояться їх.

Важкі безпілотники України нещодавно взяли на себе нову роль міноносців. Інженери розробили спеціальний детонатор, завдяки якому міна може бути скинута з повітря і зведена тільки після того, як вона потрапить в руки. Безпілотники можуть встановлювати міни на дорогах і трасах з відстані в кілька миль. Вони також можуть закладати проломи в мінному полі, де російські сапери почали розчищати шлях.

Низька ціна і велика вантажопідйомність FlyCart є революційними. Існуючі важкі безпілотники дорожчі і в основному спеціалізовані інструменти. FlyCart, розроблений і орієнтований на масовий ринок, буде користуватися величезною популярністю. Він може скинути більше бомб та мін дешевше, ніж все, що існує наразі.

DJI, безсумнівно, передбачить геозонування та інші заходи, щоб запобігти використанню FlyCart як бомбардувальника. Як і у випадку з Mavic, винахідливі оператори швидко їх обійдуть. Можливо, показово, що в рекламі конкуруючого дрона-доставника Titan, виробленого компанією Autel, було показано, як він перевозить бомби. Компанія Autel, також китайська, заперечує, що реклама має до них якесь відношення. Titan з вантажопідйомністю всього 22 фунти і ціною понад 52 тисячі доларів, можливо, буде важко конкурувати зі своїм більшим і, швидше за все, дешевшим суперником.

Збройові кораблі

Тим часом американська компанія AeroVironment, що виробляє військові безпілотники, нещодавно оголосила про успішне випробування протитанкової зброї Shryke з GPS-наведенням зі свого мультикоптера Vapor 55. Точність Shryke становить 1-2 метри, а ковзаюча зброя може наносити удари на значній відстані. Вантажопідйомність Vapor 55 становить 12 кілограмів, або приблизно одну п'яту FlyCart 30.

Вартість апарату невідома, але він створений відповідно до військових специфікацій по міцності і стійкості до застрявання. Можливо, найважливішим відкриттям в Україні стане те, наскільки добре комерційні безпілотники можуть працювати у військовому середовищі. Теоретично FlyCart може наносити десятки точних ударів за один виліт, а його озброєння досить потужне, щоб знищувати бронетехніку.

Більша потужність також відкриває можливості для створення нових типів ударних дронів. Кілька розробників вже придумали стабілізовану зброю для безпілотників, наприклад, гвинтівку Baduga, яка постачається з потужною гвинтівкою з 60 патронами. Вона може надійно вразити ціль розміром з людину одним пострілом з відстані 200 метрів. Система Baduga в комплекті з гвинтівкою та боєприпасами важить менше 20 фунтів.

У 2021 році компанія Nammo провела випробувальний пуск своєї протитанкової ракети M72 з важкого безпілотника. M72 важать близько восьми фунтів кожна, так що FlyCart може нести цілу стійку таких ракет, отримуючи перевагу за рахунок можливості атакувати тонку верхню броню.

FlyCart також може виступати носієм безпілотників, материнським кораблем для декількох ударних безпілотників FPV. І Україна, і Росія вже експериментували з цією концепцією, але доступна важка платформа спростить її реалізацію .

DJI, безсумнівно, дивиться в майбутнє і на величезний світовий ринок дронів-доставників. Зокрема, система лебідки дозволяє припустити, що вони думають про міські мережі доставки, які, минаючи дорожні проблеми, доставляють термінові поставки, споживчі товари або навіть їжу на винос на відстані в кілька миль. Але поки служби доставки безпілотників буквально намагаються відірватися від землі, поки розробляються правила безпеки польотів, військові оператори безпілотників візьмуть усі важкі бомбардувальники, які вони зможуть отримати, законним чи іншим шляхом.

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