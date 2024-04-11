Пентагон визнає іранські ракети класу "земля-повітря" серйозним викликом для американських і союзних повітряних сил.

На Близькому Сході "дрони-мисливці", вносять значні зміни в хід збройних конфліктів. Ці баражувальні ракети класу "земля-повітря", які по суті є дронами вибухової дії, мають здатність виявляти і вражати повітряні цілі, в тому числі більш досконалі безпілотники, пише Business Insider.

Іранська система класу "земля-повітря" 358 стала основою арсеналу для ополченців, яких підтримує Іран. Система 358 є незвичайною зброєю. Снаряд можна запустити з примітивної пускової установки, як часто це роблять бойовики. Після початкового підйому на ракетному двигуні снаряд приводиться в рух якимось типом реактивного двигуна, подібного до тих, що використовуються в крилатих ракетах.

"Іранська система класу "земля-повітря" 358 стала основною зброєю угруповань, пов'язаних з Іраном", - каже виконавчий директор Інституту технічної політики Корнелл-Брукса при Корнельському університеті Джеймс Паттон Роджерс.

Далі ракета літає траєкторією, що нагадує цифру вісім, у призначеній зоні, чекаючи на ворогів, для захоплення цілі за допомогою оптичного датчика в голівці самонаведення. Також у ракети є інфрачервоні датчики близькості, які можуть детонувати боєголовку, щойно ракета опиниться поруч із ціллю. Ракета призначена для чергування в певній зоні доти, доки не знайде ціль для атаки або не вичерпає паливо.

"Застосовуваний хуситами боєприпас для баражування під назвою Saqr/Hawk виявився ефективним проти саудівських безпілотних систем і навіть був визнаний Пентагоном загрозою для літаків США, що діють у регіоні. Також з'явилися повідомлення про використання 358-ї системи проти ізраїльських дронів "Хезболла", що робить цю систему однією з найбільш широко використовуваних і найбільш ефективних на Близькому Сході", - сказав Роджерс.

Незважаючи на те, що такі ракети значно повільніші за традиційні засоби ППО і навряд чи становлять загрозу для повітряних винищувачів, їх поширення серед бойовиків відкриває нові можливості для протидії сучасним дронам, таким як турецький Bayraktar TB2.

Експерти зазначають, що хоча ці системи і не можуть повністю закрити повітряний простір для військових операцій США та їхніх союзників, вони вносять серйозні корективи у ведення повітряних операцій, надаючи менш розвиненим країнам додаткові рівні протиповітряної оборони.

Війна безпілотників у світі

Раніше УНІАН повідомляв, що іранські дрони-невидимки змінюють правила гри на полях битв. При цьому, за останні 40 років Іран зумів досягти вражаючих результатів у галузі розробки дронів з простим технічним пристроєм, застосовуючи творчі методи у створенні військового обладнання. Саме через санкційний тиск країна була змушена шукати інноваційні рішення будь-якими доступними способами.

Тим часом стало відомо, що Україна застосує далекобійні дрони для ударів по Уралу і Заполяр'ю. Нещодавно ЗСУ здійснили першу атаку такими дронами по об'єктах у Татарстані, розташованих на відстані 1300 кілометрів від фронтової лінії. В одній з таких операцій був задіяний український безпілотник UJ-22, хоча раніше передбачалося, що його максимальна дальність польоту не перевищує 800 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: