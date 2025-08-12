Дрони-перехоплювачі давно довели свою ефективність на фронтах російсько-української війни.

З'явилося відео, на якому, як стверджується, можна бачити "‎експеримент"‎ з інтеграції безпілотного перехоплювача на винищувач МіГ-29. На нього звернув увагу портал The War Zone.

При ближчому огляді видно, що квадрокоптер, ймовірно, прикріплений до літака за допомогою звичайних стяжок. Практичність такого рішення є, м'яко кажучи, вкрай сумнівною – вочевидь, літак просто не зможе запустити дрон.

Більше того – ніщо не вказує на те, що дрон витримає суворі умови високошвидкісного польоту на реактивному винищувачі, особливо з огляду на те, що він оснащений чотирма вразливими пропелерами.

Втім, є й інше пояснення "‎експерименту",‎ і воно здається найбільш доречним з огляду на все. Як вважають у Defense Express, росіяни просто "пожартували".

Доказом цього може служити їхнє повідомлення, де йдеться про "‎намір навчити операторів дронів керувати винищувачем"‎, а також про "‎інтеграцію до орбітального угруповання"‎.

Зазначимо також, що сам дрон створила команда російського проєкту "Архангел". Раніше вона представила перехоплювач, який нібито розвиває швидкість до 350 кілометрів на годину і літає на п'ятдесят кілометрів. Ці заяви не були підтверджені.

Теоретично дрон можна інтегрувати до літака, але, вочевидь, йтиметься радше про тихохідний "кукурудзник", а не про реактивний винищувач.

Дрони-перехоплювачі – що відомо

Варто сказати, що сама концепція дронів-перехоплювачів давно довела свою ефективність в умовах сучасної війни.

Україна активно розвиває цей напрямок. Раніше УНІАН повідомив про створення перехоплювача, який може ефективно протидіяти російським ударним БПЛА типу "Шахед" та "Гербера". Він може діяти вночі та на великій швидкості.

Також повідомлялось, що вітчизняний високошвидкісний дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit пройшов успішне випробування і вже застосовується для знищення російських БПЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: