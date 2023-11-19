Росіяни також заявляли про застосування лазерної зброї в Україні, але підтверджень нема.

Поки Україна тільки розглядає можливість отримання лазерної зброї для боротьби з російськими окупантами, Саудівська Аравія змогла похвалитись лазерною системою Silent Hunter, яка збиває 100% "Шахедів".

Як повідомляє військовий портал Defense Express, Україна має щонайменше два значних приводи для того, щоб стоворити про лазер як новий вид зброї. Перший – Головнокомандувач ЗСУ Залужний поставив питання про необхідність пошуку нових технологій по зброї, необхідних для досягнення перелому на фронті.

Другий – для протиповітряної оборони нам теж треба "нетрадиційні" інструменти, і тут можемо пригадати один цікавий приклад, про який стало відомо на початку листопада 2022 року.

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Раніше Саудівська Аравія похвалилася, що лазерною системою Silent Hunter виробництва Китаю за 100 мільйонів доларів змогла збити всі 100% "Шахедів" під час одного нальоту.

Директор Defense Express Сергій Згурець та Сергій Левицький, науковець Інституту фізики напівпровідників НАНУ обговорили перспективи отримання Україною лазерної зброї та розробки інших країн.

Зараз над власними системами по лазерній зброї працюють одразу декілька потужних у воєнному плані держав. Зокрема, США працюють над Laser Weapon System або ж LaWS, потужністю до 100 кВт, Велика Британія веде програму під назвою Laser Directed Energy Program або ж LDEW.

В свою чергу, німецький оборонний концерн Rheinmetall веде роботи по мобільним та стаціонарним версіям системи HEL або High Energy Laser потужністю від 5 до 100 кВт), турецька програма в такій же царині має позначення ALKA Directed Energy Weapon System (або ж DEWS).

Щодо ізраїльської лазерної системи Iron Beam, котру ймовірно ЦАХАЛ міг недавно використати в боях проти ХАМАС, то тут варто наголосити на двох моментах – 1) роботи по ній та виробництво ізраїльська Rafael веде спільно з американською Lockheed Martin, і 2) ця система привертає такий інтерес, бо призначена для перехоплення реактивних снарядів, артилерійських мін та дронів на дистанції в кілька кілометрів.

Що стосується потенціалу РФ щодо лазерних систем, то пропагандисти стверджували про начето використання в боях проти ЗСУ лазерної системи "Задира-16", але фактично підтвердження цьому не було.

Але натомість реальна загроза може лежати зовсім в іншій площині: ще в 2017-2019 року було зафіксовано використання російськими окупантами в боях проти ЗСУ лазерного приладу ПАПВ радянського виробництва, що в першу чергу створювався для протидії снайперам.

"Якщо говорити про потенціал України в сегменті створення лазерної зброї, то науковий потенціал для цього у нас є, але є проблеми із елементною базою. Усі необхідні елементи доводиться купувати виключно закордоном", - пише видання.

В рамках програми оборонних досліджень НАН України (2021-2022 рр) був досвід проведення проекту, спрямованого на створення лазерного модуля, як складового елементу демонстратора високоточної зброї направленої дії. Щоб у нас з’явились потужні лазерні системи, необхідне фінансування в рамках державної програми, та об’єднання наукових груп, які уже раніше працювали по темі лазерної зброї.

"Шахеди" атакують Україну

Пізно ввечері 18 листопада у кількох регіонах України оголошували повітряну тривогу через ракетну та дронову небезпеку, в окремих областях працює протиповітряна оборона.

Зокрема, у Київській області через рух ворожих БПЛА працювало ППО. О 22:07 повідомлялося, що ударні дрони рухаються в напрямку Білої Церкви. Перед цим група ударних ворожих безпіотників наближалася до Золотоші в напрямку Черкас.

Також о 22:47 повітряна тривога оголошена в Києві, тому що одна з груп ударних російських дронів наближалася до столиці.

У своєму ранковому звіті Генштаб заявив про знищення 15 з 20 БПЛА Росії цієї ночі. Водночас за минулу добу війська України збили 29 з 38 іранських дронів Shahed-136/131, які використовує Росія в рамках повітряних атак.

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