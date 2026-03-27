Дрони вирішуватимуть, хто помре: війна в Україні входить в нову фазу, - Forbes

Дрони беруть контроль над полем бою - вчаться самі знаходити та атакувати цілі без участі людини.

Війна в Україні стрімко рухається до нового етапу – повністю автономних бойових систем, де рішення про удар дедалі частіше прийматиме не людина, а алгоритм. Розробники і військові визнають, що це вже не футуристичний сценарій, а питання найближчих років, пише Forbes.

Україна тестує "розумні" дрони нового покоління

Українська компанія NORDA Dynamics стала одним із лідерів у створенні автономних бойових безпілотників. Її системи вже здатні самостійно наводитися на ціль після підтвердження оператором.

Наступний крок – дрони, які зможуть самі шукати й розпізнавати цілі. За словами розробників, такі технології вже тестуються, хоча остаточне рішення про атаку поки що залишається за людиною.

Втім, навіть це обмеження може зникнути. У військовому середовищі дедалі частіше говорять, що "людина в циклі" – лише тимчасовий компроміс.

Засновник компанії "Четвертий закон" Ярослав Ажнюк наголошує: сучасна війна вимагає рішень на швидкості програмного коду, а не людських команд.

За його словами, вже за десятиліття використання зброї без штучного інтелекту може вважатися неетичним – через меншу точність і більший ризик для цивільних.

Етика проти технологій

Попри прориви, головна проблема залишається невирішеною: машина досі не здатна надійно відрізнити цивільного від військового в складних умовах бою.

Українські військові попереджають про ризики:

дрони можуть атакувати своїх;

помилятися в умовах поганої видимості;

вражати цивільні цілі.

Через це на практиці запроваджуються обмеження: заборонені зони, контроль висот і обов’язкове підтвердження ударів у населених пунктах.

Росія вже застосовує напівавтономні удари

Росія активно використовує дрони типу "Герань" (аналоги Shahed), які діють за GPS-координатами.

Нові модифікації цих безпілотників уже здатні самостійно виявляти цілі на фінальному етапі польоту – зокрема за тепловими сигнатурами навіть у темряві чи під дією радіоелектронної боротьби.

Саме такі системи можуть стати серйозною загрозою в потенційних конфліктах на Близькому Сході, зокрема навколо іранського острова Харг – ключового нафтового хабу країни.

Дешево і масово: нова реальність війни

Автономні дрони більше не є дорогою екзотикою. Сьогодні їх збирають із доступних компонентів – на кшталт плат Raspberry Pi – і запускають у серійне виробництво.

Вартість одного такого ударного безпілотника – близько $1000. Водночас вони вже виконують тисячі бойових місій.

Друге покоління українських автономних систем, яке почало масово застосовуватися з кінця 2024 року, значно ефективніше за перші невдалі зразки.

"Зони вбивства" – наступний крок

Військові планувальники вже обговорюють концепцію так званих "kill box" – зон, де дрони зможуть автоматично знищувати будь-які цілі, що відповідають заданим параметрам.

Фактично це означає передачу права на вбивство машині.

Технологічні обмеження більше не є головною проблемою. Ключове питання – чи готове суспільство дозволити алгоритмам самостійно вирішувати, хто має жити, а хто – ні.

