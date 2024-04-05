Одним із винаходів українських військових є саморобна реактивна система залпового вогню, яку бійці встановили на кузови цивільних пікапів.

Повномасштабне російське вторгнення часто змушувало Україну вдаватися до різних інновацій. Західні країни надіслали Україні військову допомогу на мільярди доларів, проте українські воїни також покладаються на власну спритність і креативність.

Про це пише Business Insider. Українські захисники вигадали чимало "фішок" – від встановлення ракетних установок на цивільні пікапи до пластикових безпілотників, озброєних вибухівкою. Видання назвало 9 таких бойових прийомів.

"Кошмаромобіль"

Одним із винаходів українських військових є саморобна реактивна система залпового вогню, яку бійці встановили на кузови цивільних пікапів. Через мобільність пікапів та смертоносну силу реактивних снарядів українські військові доречно охрестили цей транспортний засіб "Кошмаромобілем".

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Машини обладнують і іншим озброєнням. Наприклад, одна військова частина в Куп'янську встановила старі зенітні гармати КС-19 радянських часів на цивільні вантажівки.

Ракети "Нептун"

У квітні 2022 року Україна продемонструвала потужність своїх ракет "Нептун", потопивши головний корабель Чорноморського флоту Росії – крейсер "Москва".

"Вони зробили дуже ефективну протикорабельну систему, яку вони розмістили на кузові вантажівки, щоб зробити її мобільною і переміщати", – казав генерал Годжес в інтерв'ю The New York Times.

Наступного року, після доопрацювання ракети, Україна, схоже, почала використовувати ракети "Нептун" для ударів по Криму – так знищили кілька дороговартісних російських систем протиповітряної оборони С-400.

Дрони "Морський малюк"

Крейсер "Москва" – не єдиний корабель Чорноморського флоту Росії, який постраждав від української зброї. Хоча Україна не має власного військово-морського флоту, вона все ж змогла вивести з ладу майже третину російських військових кораблів.

Українські війська використовували для атак безпілотні морські дрони, які влучно прозвали "Морськими малюками", щоб завдати серйозної шкоди російським суднам.

Дрони-камікадзе

Українські війська також використовують саморобні ударні безпілотники, виготовлені з використанням недорогих аматорських FPV-дронів. Вони здатні нести вибухівку, прикріплену до них застібками-блискавками і скотчем.

Відносно дешеві українські безпілотники не обов'язково можуть зрівнятися з висококласними баражуючими боєприпасами, але ці скромні літальні апарати все одно можуть завдати удару, використовуючи боєголовки РПГ і пластичну вибухівку.

Успіх безпілотників як у повітрі, так і на морі призвів до буму в українській індустрії дронів. Близько 200 компаній по всій країні звернули увагу на виробництво безпілотників, здійснивши в грудні минулого року в 50 разів більше поставок порівняно з попереднім роком, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Використання "затрофеєних" танків РФ

Хоча виробництво зброї різко зросло за останній рік, її Україні не вистачає. Країна покладається на зброю, надану партнерами, але також використовує і захоплену у ворога.

Україна отримала в свої руки багато російської техніки, в тому числі російські бойові танки, але їй часто доводиться проходити ремонт, перш ніж вона може бути використана в бою. І не завжди є доступ до запчастин.

Решітки для танків

Українські війська, як і росіяни, також побудували імпровізовані "решітки" у відчайдушній спробі захистити бронетехніку від ударів безпілотників – хоча крихкої імпровізованої броні часто виявляється недостатньо, причому для обох сторін.

Незвичайне спорядження ракет

Українські інновації не обмежуються лише наземними засобами. Військові встановили на винищувачі МіГ-29 ракети AGM-88 HARM, призначені для полювання на радарні системи – безпрецедентне озброєння для українських літаків радянської розробки через західне походження ракет і несумісність з такими бортами.

Генерал Годжес розповів The Times, що модифікації літаків продемонстрували технічну і тактичну кмітливість українських військових.

"Ви не можете просто повісити будь-яку ракету на будь-який літак – тут задіяна ціла низка авіоніки та інших аспектів польоту і високоефективних літаків. А вони це зробили", – сказав він.

"Франкен"-зброя

У спробі зміцнити можливості протиповітряної оборони українські солдати також "об’єднали" західні ракети "земля-повітря" та пускові установки радянських часів. Цю програму американські чиновники називають FrankenSAM. У назві є відсилка до "Франкенштейна".

Імпровізована система протиповітряної оборони була створена з огляду на потребу зміцнити можливості України захищати енергетичну мережу та цивільне населення від російських авіаударів протягом зими. Українські сили використовують поставлені США ракети класу "повітря-повітря" AIM-9, які також можуть використовуватися в як ракети класу "повітря-поверхня".

Приманки

Незважаючи на те, що справжня зброя може бути корисною, Україна також використовує підробки, щоб ввести в оману Росію.

Бутафорські танки використовувалися з часів Першої світової війни, і Україна продовжує цю спадщину, використовуючи приманки. Примітно, що Росія робить те саме, хоча у ворога це не завжди виходить. Такий обман стає все складнішим через розвиток військових технологій, зокрема, тепловізорів, які полегшують виявлення підробок.

Відомо, що Україна навіть розміщувала зроблені з дерева ракетні установки HIMARS для відведення вогню від справжніх цілей.

Виготовлення і модернізація зброї в Україні

Від початку війни в Україні почали виробляти чимало засобів. Зокрема, це стосується дронів та роботів.

Так в українському війську зʼявився наземний робот Ratel S. Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. За допомогою цього робота було підірвано міст на Бахмутському напрямку.

Крім того, в Україні намагаються всіма способами захистити техніку від ворожих атак. У 47-мій окремій артилерійській бригаді нещодавно показали самохідну артилерійську установку "Богдана" калібру 155 мм із захистом кабіни від дронів. На САУ встановили спеціальні решітки.

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