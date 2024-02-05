Єдиним відомим варіантом залишається AGM-158 JASSM.

Україна може отримати винищувачі F-16 разом із ракетами дальністю 300-500 км. Про це натякнув генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як зазначає Defense Express, Наєв заявив, що Україна "чекає літаки F-16 та ракети". Втім, це формулювання не завжди означає те, що йдеться про авіаційні ракети з дальністю 300-500 кілометрів. Бо цілком може бути, що мова йде про дві окремі речі - винищувачі та ракети, які можуть бути балістичними ATACMS з дальністю 300 км. Або дійсно бути крилатими ракетами авіаційного базування, але вже звичними Strorm Shadow/SCALP.

Ймовірно, мова йде про ракети до F-16. Єдиним відомим варіантом залишається AGM-158 JASSM. Це ракета вагою концептуально схожа на Storm Shadow і також є тактичною крилатою ракетою виробленою за технологією стелс. Більше того, вона доволі поширена, перебуває у серійному виробництві й постачається на експорт.

Відео дня

Видання зазначає, що базовою версією ракети можливо вважати AGM-158A JASSM, яка має дальність 370 км та з'явилась на озброєнні ще у 2003 році. За цей час дальність ракети у наступних версіях зросла, зокрема в AGM-158B JASSM-ER (у виробництві з 2014 року), дальність складає у 900 км. При цьому 450-кг проникаюча бойова частина WDU-42/B залишилась без змін.

JASSM також має тепловізійну головку самонаведення, яка працює на кінцевій ділянці траєкторії, що дозволяє уражати цілі з максимальною точністю й ігноруючи будь-які засоби РЕБ.

Наразі розробляється AGM-158 JASSM-XR (AGM-158B-2) з розширеними можливостями. Дальність ураження має вирости до 1900 км, а бойова частина до 910 кг, але це досягається значним збільшенням розмірів ракети у двічі, з близько 1200 кг до 2300 кг. Носіями залишаються літаки тактичної авіації.

"Отримання Україною AGM-158A JASSM чи AGM-158B JASSM-ER насправді є доволі реалістичним варіантом. Обидві ракети інтегровані під F-16 та об'єктивно не є вкрай дефіцитними. Більше того, виробляються в адекватних темпах: у Lockheed Martin у 2023 році планували вийти на виробництво 1000 ракет JASSM та її протикорабельної версії LRASM на рік", - пише портал.

Що передувало

Нагадаємо, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у наступних пакетах військової допомоги Україна чекає на винищувачі F-16 і ракети з дальністю ураження цілей в 300-500 кілометрів.

За його словами, це "дозволить Силам оборони України домогтися ще більших успіхів на полі бою і звільнити територію від ворога". Відповідаючи на питання, яке озброєння зіграло вирішальну роль на полі бою, Наєв заявив, що у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ це були надані странами-партнерами протитанкові ракетні комплекси NLAW, JAVELIN і переносні зенітно-ракетні комплекси STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

Вас також можуть зацікавити новини: