Постачання Анкарі цих ЗРК викликали скандал і призвели до виключення Туреччини із програми винищувача п'ятого покоління.

Туреччина може розгорнути російські системи ППО С-400 "Тріумф" на кордоні з Іраком для запланованого літнього наступу проти Робочої партії Курдистану (РПК). Про це повідомляє Business Insider.

Якщо Анкара піде на такий крок, то це стане першим розгортанням поставленої Туреччині зенітної ракетної системи С-400.

Передбачається, що С-400 захищатиме турецькі сили від дронів, ймовірно, придбаних РПК. Проте система ефективна і проти інших загроз, зокрема, крилатих та балістичних ракет.

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Нагадаємо, про угоду на постачання російських ЗРК С-400 турецьке МЗС заявило у 2017 році. Тоді ж оголосили про підписання контракту на ці системи. Його ціна становила 2,5 млрд дол.

Контракт викликав різку критику з боку американської адміністрації: у Білому домі заявили, що участь Туреччини у програмі винищувача п'ятого покоління F-35 тепер "неможлива". Пізніше Анкару офіційно виключили із неї.

Турція створює винищувач п'ятого покоління

Альтернативою американським F-35 для Туреччини може стати власний винищувач п'ятого покоління, який отримав позначення KAAN. Свій перший політ він здійснив у лютому цього року.

Літак отримав два двигуни, при конструюванні KAAN використали технологію малопомітності. Передбачається як одномісна, так і двомісна версія літака.

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що інтерес до KAAN виявила Україна.

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