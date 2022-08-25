Якби цим зайнялися кілька років тому, в України вже була б своя система ППО, вважає Романенко.

Якщо вже зараз зайнятися виробництвом своїх засобів протиповітряної оборони, в України може бути своя ППО через 3-4 роки.

Таку думку в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку озвучив політолог Юрій Романенко.

"Якби ми вклалися в ППО ще в 2014, 2015, 2016 році, навіть в 2017-2018 роках... У нас вже була б своя система ППО, принаймні самі змогли б себе захищати краще. Навіть з урахуванням того, що вони б про***ли б час, якусь частину грошей, вона все одно була б, вже працювала в якихось своїх елементах. Валюту не потрібно було б залучати, щоб закупити щось там в терміновому порядку за кордоном, але цього не сталося", – говорить він.

На думку Романенка, "тепер ми цю систему ППО зможемо в кращому випадку отримати, якщо вкладемося, почнемо розвивати, через 3-4 роки мінімум".

"Чарівний пендель потрібен усім. Дуже багато людей не в собі, "Укроборонпром" не в собі, Гусєв (гендиректор "Укроборонпром" – УНІАН) не в собі, він не може нічого зробити, людина не з цієї сфери, він там просто не повинен бути. Навіщось його туди поставили, він там не повинен бути. Або, припустимо, Мінстрат, був Уруський (екс-міністр з питань стратегічних галузей промисловості України – УНІАН), щось робив, нічого не зробив, не вийшло, зараз Рябікін (чинний голова Мінстрат – УНІАН) теж незрозуміло, чим займається. У такій критичній галузі!",- додав політолог.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки насправді українських засобів протиповітряної оборони було знищено в перші дні широкомасштабного терору РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: