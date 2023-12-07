Наразі вона налічує вже понад 2000 компонентів та буде поповнюватись.

Україна оприлюднила базу даних іноземнихі компонентів у зброї РФ та Ірану - наразі вона налічує вже понад 2000 компонентів та буде поповнюватись. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Як зазначається, до бази внесено компоненти, які використовуються Росією та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки. У базі іноземні комплектуючі, знайдені у російському та іранському озброєнні, що використовується РФ протягом повномасштабного вторгнення проти України починаючи з 24 лютого 2022 року.

"Зброя авторитарних та агресивних режимів залежить від іноземних компонентів. Без них вони не можуть продовжувати воювати, окуповувати та вбивати. Демократичний та цивілізований світ має об’єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до агресорів. Тільки так ми здатні гарантувати мир, безпеку та стабільність на глобальному рівні. Саме з цією метою було створено єдину базу даних компонентів", - коментують у НАЗК.

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У повідомленні зазначається, що вид озброєння, виробник, технічні характеристики - вся ця інформація наявна щодо кожного компонента. Отже кожен, від журналіста-розслідувача до іноземного посадовця, зможе зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги постачання, притягнути співучасників цієї війни до відповідальності.

Розділ "Іноземні компоненти у зброї" буде регулярно оновлюватися та удосконалюватися. Так, згодом планується додати можливість підписки на оновлення переліку. Щоразу як НАЗК додаватиме новий компонент, усі охочі отримуватимуть сповіщення про це.

Іноземні компоненти в російській зброї

Росія продовжує виготовляти ракети навіть попри санкції, які забороняють постачати до країни-агресора товари подвійного призначення. Зокрема, про це повідомляв заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, Росія щомісяця може і, ймовірно, виготовляє 25 ракет "Калібр", 2 ракети "Кинджал", 35 крилатих ракет "Х-101" і 5 балістичних ракет "Іскандер-М".

Росія активізувала зусилля з обходу санкцій, і змогла повернути рівень експорту ключових західних мікрочіпів і електроніки, які потрібні для продовження війни проти України, до досанкційних показників. Координатор із питань санкцій у Державному департаменті США Джим О'Браєн заявляв, що європейські компанії продають ці матеріали в інші країни, які перепродають отримане в Росію.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Росія має можливості обходити санкції та отримувати технологічні продукти, необхідні для виготовлення ракет. За його словами, росія хоч і продовжує випускати ракети, їхня кількість значно менша.

За даними групи Єрмака-Макфола станом на червень, понад 80% іноземної електроніки в ракетах РФ вироблено у США. Електронні компоненти для виробництва ракет потрапляють до Росії здебільшого через треті країни. Другою країної після США за часткою електроніки є Швейцарія (8%). На Японію і Німеччину припадає по 3,5%.

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в ракетах та дронах, якими Росія обстрілює Україну, не зважаючи на санкції, є іноземні компоненти. У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що країнам Заходу санкції потрібно не тільки оголошувати, а й слідкувати за їх виконанням.

Минулого місяця, в листопаді, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в російській ракеті для "С-400" виявили іноземні компоненти. Він зазначив, що всі встановлені дані щодо іноземних комплектуючх Україна передає партнерам, щоб ті вживали заходи та унеможливлювали постачання цих компонентів у РФ.

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