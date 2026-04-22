Названо три етапи створення ПРО від балістики та пастку, яку не змогли обійти навіть Patriot

Україна потребує більше ракет для протидії балістичним атакам з боку Росії, що стало своєрідним каталізатором до пошуку рішень. На тлі війни в Ірані дефіцит ракет-перехоплювачів до систем Patriot лише поглиблюється, тому вихід один – пошук нової, дешевої та масової протиракетної системи, пише профільне видання Defense Express.

Зазначається, що створення системи захисту від балістичних ракет типу 9М723 від ОТРК "Искандер" є надважкою задачею. А реалізувати її за умовний рік, про що говорив раніше президент України Володимир Зеленський, можна лише - за рахунок вже існуючих рішень та тотального форсажного режиму. Але багато виробників таких комплексів потрапляють в одну пастку, зауважив автор.

"Будь-яку систему протиракетної оборони необхідно розкласти на складові. І почати треба з системи виявлення цілей. Бо для того, щоб зробити прицільний "постріл" спочатку треба "побачити" ціль. А для цього необхідна відповідна радіолокаційна станція, яка дозволить завчасно помітити балістичну ракету та з високою точністю та частотою почати її супроводжувати, будуючи траєкторію її польоту", – акцентує видання.

До прикладу, в комплексах Patriot за цей етап відповідає AN/MPQ-53. Для PAC-3 використовується оновлена версія AN/MPQ-65. На етапі випробувань зараз знаходиться новітня радіолокаційна система LTAMDS.

Дуже важливою умовою до радарів є забезпечення максимального огляду вгору, до 90°. Тобто над самою РЛС та комплексом в цілому не має бути мертвої зони.

Ракети для систем ПРО

Ракета-перехоплювач, своєю чергою, не має просто наблизитися до цілі, а "влетіти" в неї за технологією кінетичного перехоплення. Тобто система наведення ракети на кінцевому етапі польоту має бути дуже точною. Такі характеристики забезпечуються власною активною радіолокаційною головкою самонаведення зенітної ракети, зазначає автор.

Крім того, перехоплювач має активно маневрувати величезними перевантаженнями. Для цього в деяких ракетах використовуються двигуни поперечного керування.

"Вони дозволяють ракеті дуже різко зміщуватись ривками у сторони для майже моментального коригування траєкторії. Бо головною проблемою є те, що збиття балістичної ракети зенітною відбувається на зустрічній швидкості у декілька км/с і це дійсно схоже на задачу влучити кулею у кулю", – пояснює видання.

Обʼєднання РЛС та ракети в одну систему

Ракету-перехоплювач необхідно об'єднати із РЛС у єдину бойову систему, яка дозволить виявляти загрози, обраховувати та прогнозувати траєкторію цілі, розподіляти засоби ураження, відправляти команди на зенітну ракету для її наведення, поки її головка самонаведення не захопить ціль. І це не повний перелік завдань.

Не варто забувати, що противник теж не стоїть на місці, наголошує автор. Ворог постійно модернізує свої балістичні ракети, щоб гарантувати прорив протиракетної оборони.

Та навіть потім залишиться головна пастка – у неї потрапляли як творці систем Patriot, так і розробники SAMP/T. Справа в тому, що немає жодної гарантії, що комплекс буде працювати у реальних бойових умовах, а не лише на полігоні для випробувань.

"Бо свого часу Patriot PAC 2 розроблявся та став на озброєння, як система, що здатна боротися з балістичними ракетами. Для цього вся система пройшла модернізацію з оновленням всіх компонентів комплексу і виявилась небоєздатною, що стало причиною розробки PAC 3. Та сама історія можливо відбулась і з SAMP/T, для якого також декларувалась можливість боротися з балістичними ракетами, але зараз це має бути досягнуто на SAMP/T NG, при цьому чи дійсно це так покаже лише реальна бойова практика. Але зараз Україна якраз у такому стані, що іншої альтернативи ніж спробувати, як здається, просто немає", – констатує ресурс.

Протидія балістичним загрозам

Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед українськими виробниками поставили завдання створити власну систему для протидії балістиці, щоб не залежати від систем Patriot. На це є рік часу.

На думку глави держави, реалізувати такий задум реалістично, хоча і дуже складно. Ключове питання – у складових.

Раніше повідомлялося, що Україна та Німеччина посилять співпрацю в сфері протиповітряної оборони. В планах – прискорити розробку засобів для протидії балістичним ракетам. Не так давно українська компанія Fire Point підписала угоду про технологічну співпрацю з німецькою компанією Diehl Defence, яка виготовляє системи ППО і ракети.

