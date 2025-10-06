Нова модифікація використовується зокрема для дистанційного мінування українського тилу.

Росіяни почали застосовувати нову модифікацію "Шахеда", пристосовану для дистанційного мінування місцевості. Про це повідомляє у Фейсбук міськрада Охтирки (Сумська область).

Зокрема повідомляється, що минулого тижня поблизу населеного пункту Пологи в Охтирському районі у полі впав безпілотник "Герань-2" (він же "Шахед"). Під час його огляду фахівці виявили, що крім основної бойової частини дрон оснащений механізмом дистанційного мінування. Виявлений апарат був начинений протитанковими мінами, але експерти не виключають можливість використання в таких дронах і протипіхотних мін, кажуть в Охтирській міськраді.

"Це нова тактика застосування дронів "Герань" для роботи по наземних рухомих цілях у реальному часі", – йдеться у повідомленні.

При цьому чиновники просять громадян не наближатися до знайдених російських дронів, бо ті можуть бути запрограмовані на самознищення.

Російська зброя: останні новини

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський розкритикував діряві західні санкції, оскільки на четвертому році повномасштабної війни Росія продовжує купувати іноземні компоненти для виготовлення зброї. За його словами, компанії в США виготовляють конвертори, матриці, аналого-цифрові перетворювачі та мікроелектроніку для російських ракет і дронів.

Також ми розповідали, що РФ використовує китайські радари для виявлення і перехоплення українських дронів. Російські зенітники застосовують китайський радар у зв’язці з FPV-перехоплювачами, щоб збивати українські дрони.

