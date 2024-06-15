Для виготовлення цього комплексу використовуються направляючі та інші окремі компоненти від NASAMS.

Німецька оборонна компанія FFG спільно із норвезькою корпорацією Kongsberg, що випускає комплекси NASAMS, планує показати свій зенітно-ракетний комплекс на базі бронемашини ACSV G5. Презентація відбудеться під час Eurosatory 2024, пише Defence Express.

Зазначається, що це буде перша саме виставкова презентація цього комплексу, який уже в червні 2023 року на окремій демонстрації показували норвезьким військовим як потенційним замовникам. А зважаючи на особливості конфігурації цього комплексу, його можна назвати "NASAMS на гусеницях", але під ракети малої дальності, наприклад AIM-9X.

За словами експертів, попри відчутний дефіцит засобів протиповітряної оборони у світі, німецько-норвезька розробка із ЗРК малої дальності на базі ACSV G5 привертає до себе поки що мало уваги. Для виготовлення цього комплексу використовуються направляючі та інші окремі компоненти від NASAMS виробництва норвезької Konsberg, радар – від данської оборонної компанії Weibel Scientific, ACSV G5 тут виступає лише як модульна платформа, конструкція якої дозволяє змінювати різні варіанти озброєння.

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Водночас сама ACSV G5 у стандартному виконанні має бойову масу 29 тонн та може брати до 9 тонн корисного навантаження, екіпаж – 2 особи, десант – до 12 осіб, швидкість ходу – до 74 км/год по шосе.

Стверджується, що цей NASAMS на гусеницях під час своїх випробувань показав здатність вражати літаки, вертольоти та крилаті ракети. Тобто може бути цілком функціональною заміною наявним ЗРК малої дальності, як наприклад нідерландські Stinger на шасі Fennek, або ж радянські "Стріла-10" та "Оса-АКМ" в строю ЗСУ. Але щоб отримати такий ЗРК, потрібно уже займати умовну "чергу на замовлення". Бо, наприклад, першими такий комплекс законтрактували Нідерланди, а отримають його у проміжку 2026-2028 років.

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