Витівка фаната ледь не коштувала Елтону Джону вибитих зубів (відео)

Елтон Джон виконував пісню Saturday night's Alright for Fighting, як несподівано з першого ряду в нього полетіло щось, схоже на намисто.

Елтону Джону, який збирається завершити свою кар'єру за станом здоров'я, під час концерту кинули в обличчя намисто. Божевільна витівка одного з фанатів сталася прямо під час виступу в Caesars Palace в Лас-Вегасі.

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70-річний Елтон виконував пісню Saturday night's Alright for Fighting, як несподівано з першого ряду в нього полетіло щось, схоже на намисто. Співак був явно вражений таким вчинком і зупинив свій виступ.

На відео, яке виклала в Instagram одна з присутніх на концерті жінок, видно, що стурбований тим, що отримав травму, співак, в першу чергу, перевірив свої зуби.

Пройшло більше 30 секунд перш ніж легенда продовжила свій виступ.

Нагадаємо, восени минулого року Елтон Джон зробив зізнання про те, що колись відчайдушно намагався побудувати сім'ю з жінкою.