Хімзброю для отруєння Скрипаля могли створити у Великій Британії - постпред Росії в ООН

За твердженням російського дипломата, розробки і виробництво хімзброї "у тому числі даного типу" велися на базі центру Міноборони Великої Британії в Портон-Дауні.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що джерелом хімічної зброї при отруєнні у Солсбері могла бути Велика Британія.

Таку заяву він зробив на засіданні Радбезу ООН, скликаному британськими представниками, передає Медуза.

За словами Небензі, у 1990-і роки західні спецслужби "вивезли" з Росії кількох фахівців з розробки хімічної зброї, а також деяку документацію, після чого "продовжили розробки в даному напрямку", у тому числі у Великій Британії.

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"Найбільш імовірним джерелом походження даного хімікату є країни, у яких з кінця 90-х років по теперішній час проводяться інтенсивні дослідження із зазначених речовин, у тому числі Велика Британія", - заявив Небензя.

"Досягнуті цими країнами результати по створенню нових отруйних речовин, які на Заході з якихось міркувань класифікують під загальною назвою "Новачок", підтверджені і відображені у більш ніж в 200 відкритих джерелах країн НАТО", - сказав він.

За твердженням російського дипломата, розробки і виробництво хімзброї "у тому числі даного типу" велися на базі центру Міноборони Великобританії в Портон-Дауні, де в березні 2018 року була ідентифікована отрута, використана при отруєнні Скрипаля.

Небензя підкреслив, пославшись на неназваного фахівця в галузі хімії, що для ідентифікації речовини "Новачок" британській стороні необхідно було мати зразок газу і його формулу.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії із сильним отруєнням невідомою речовиною був госпіталізований 66-річний громадянин РФ Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Скрипалю та його доньці стало погано в торговому центрі в Солсбері. Частину центру Солсбері було закрито, фахівці в захисному одязі здійснювали роботи із знезараження вулиць.

Пізніше глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

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12 березня британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергія Скрипаля і його доньку було отруєно нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

13 березня Трамп заявив про готовність засудити Росію за отруєння Скрипаля в разі відповідного підтвердження.

14 березня, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Тереза Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів з Британії, ідентифікованих як офіцери російської розвідки, і про призупинення контактів високого рівня з Росією.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.