У Мексиці розлючена юрба кинула молодого ґвалтівника у вольєр з крокодилами (відео)

08:40, 20 квітня 2018
Світ
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Про це повідомляє Newsweek. 20-річний чоловік був узятий під варту поліцією за підозрою в зґвалтуванні і напад на літню жінку.

Через кілька хвилин після того, як він був доставлений в поліцейську дільницю, туди увірвався натовп місцевих жителів, які витягли чоловіка на вулицю і побили.

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Після цього громадяни притягли чоловіка в найближчий парк і кинули у вольєр, де мешкають два крокодили.

Співробітники поліції врятували чоловіка до того, як рептилії змогли до нього дістатися. Він був госпіталізований з численними травмами.

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Теги: #Мексика