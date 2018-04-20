У Мексиці розлючена юрба кинула молодого ґвалтівника у вольєр з крокодилами (відео)
08:40, 20 квітня 2018Світ
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Чоловік був узятий під варту поліцією за підозрою в зґвалтуванні і напад на літню жінку.
У Мексиці в місті Сан-Франциско-Іхуатлан розлючений натовп кинув чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні жінки, у вольєр з крокодилами.
Про це повідомляє Newsweek. 20-річний чоловік був узятий під варту поліцією за підозрою в зґвалтуванні і напад на літню жінку.
Через кілька хвилин після того, як він був доставлений в поліцейську дільницю, туди увірвався натовп місцевих жителів, які витягли чоловіка на вулицю і побили.
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Після цього громадяни притягли чоловіка в найближчий парк і кинули у вольєр, де мешкають два крокодили.
Співробітники поліції врятували чоловіка до того, як рептилії змогли до нього дістатися. Він був госпіталізований з численними травмами.
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