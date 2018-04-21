Прем'єр Вірменії Саргсян заявив про готовність залишити свій пост після вирішення "глобальних проблем"

Демонстранти відкинули пропозицію Саргсяна сісти за стіл переговорів.

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян заявляє, що готовий залишити пост прем'єра після вирішення проблеми Карабаху.

Про це повідомляє "112", посилаючись на прес-службу уряду Вірменії.

"З мого боку вступ на посаду прем'єр-міністра було обумовлено однією простою обставиною. В нашому регіоні зі складною геополітикою і в період, повний нових викликів, ми зобов'язані забезпечити безпечний розвиток країни і продовжити зусилля, спрямовані на гідне врегулювання проблеми Карабаху", - зазначив Саргсян, відповідаючи на відкритий лист групи випускників освітнього фонду "Луйс".

Тільки після вирішення глобальних проблем Саргсян готовий передати крісло прем'єра іншому кандидату.

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"За моїми уявленнями, зазначені проблеми можна вирішити. Після цього біля керма влади можуть стати інші діячі. У цій великій справі ми будемо спиратися і на потенціал спільноти "Луйс", - цитує Саргсяна прес-служба уряду.

Нагадаємо, демонстранти відкинули пропозицію Саргсяна сісти за стіл переговорів.

Акція протесту в Єревані триває з 13 квітня через конституційну реформу, згідно з якою була змінена форма правління і країна замість президентської республіки стала парламентською. Ключовою персоною в країні стає прем'єр-міністр. На посаду прем'єра було обрано екс-президента Сержа Саргсяна.

Нікол Пашинян під час мітингу на площі Республіки в Єревані заявив про чотири вимоги протестувальників:

Саргсян повинен піти у відставку з посади глави уряду.

Парламенту необхідно обрати "представника народу" прем'єр-міністром.

Формується тимчасовий уряд.

Призначаються дострокові парламентські вибори.

Раніше також повідомлялося про те, що правоохоронці затримали 233 особи у Єревані.