Проти Харві Вайнштейна подали позов про зґвалтування

Помічниця продюсера серіалу "Марко Поло" Олександра Каноса стверджує, що Вайнштейн в 2014-2015 роках примушував її до сексу, а під час перебування в Малайзії зґвалтував.

Помічниця продюсера серіалу «Марко Поло» Олександра Каноса подала в суд в Манхеттені позов проти Харві Вайнштейна.

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У ньому Каноса звинувачує продюсера в зґвалтуванні, фізичному насильстві і образах, повідомляє CNN.

Олександра Каноса стверджує, що Харві Вайнштейн в 2014-2015 роках примушував її до сексу, а під час перебування в Малайзії зґвалтував. За її словами, продюсер «постійно погрожував їй» і «давав зрозуміти, що якщо вона не підкориться його бажанню чи розповість про його поведінку, їй загрожує звільнення і позбавлення можливості працювати у шоу-бізнесі».

Як повідомляв УНІАН, секс-скандал, в центрі якого опинився Харві Вайнштейн, розгорівся минулого жовтня. Спочатку він стосувався тільки продюсера, але потім відомі і невідомі жінки стали публічно скаржитися на домагання акторів і режисерів.