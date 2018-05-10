Парламентські вибори в Малайзії вперше за 60 років виграла опозиція

Лідер опозиції пообіцяв відновити в Малайзії «верховенство закону».

Більшість місць в парламенті Малайзії вперше за 60 років отримає опозиція.

Про свідчать результати виборів в країні, передає Дождь із посиланням на Reuters.

Опозиційна коаліція «Альянс надії» отримає 112 з 222 крісел. Лідер руху - 92-річний Махатхір Мохамад, який був прем'єр-міністром Малайзії з 1981 по 2003 рік. Він, як зазначає Reuters, стане найстарішим обраним політичним лідером у світі.

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Мохамад пообіцяв не переслідувати коаліцію «Національний фронт», яка до виборів мала більшість у парламенті, і пообіцяв відновити в Малайзії «верховенство закону». «Національний фронт» за підсумками виборів отримав 79 крісел місць у законодавчому зборах.

За підсумками попередніх парламентських виборів в Малайзії в 2013 році опозиція поліпшила свої позиції, але не змогла отримати більшість місць, а її лідер Анвар Ібрагім після голосування був засуджений до п'яти років ув'язнення за звинуваченням у мужолозтві.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня парламент Малайзії прийняв закон, який передбачає кримінальну відповідальність за поширення фейкових новин.