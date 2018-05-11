Каннський кінофестиваль: в мережі показали учасницю в найвідвертішій сукні (фото)

Найбільш пам'ятним сміливим нарядом кінофоруму стала сукня 24-річної американської моделі, актриси і ді-джея Шантель Джеффріс.

На Каннському фестивалі модель Шантель Джеффріс назвали володаркою самого непристойного наряду, який запам'ятається публіці надовго, повідомляє ShowDream.

24-річна американська актриса і модель на фестивалі в Каннах з'явилася в непристойно сміливому вбранні. Як заявили ЗМІ, дівчина «показала дуже багато».

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Через чиленні скандали про сексуальні домагання, які трапляються в Голлівуді останнім часом, знаменитості стали віддавати перевагу одягу скромних фасонів для виходу в світ.

Переважно на червоній доріжці зірки з'являються в закритих темних сукнях.

Найбільш пам'ятним сміливим нарядом кінофоруму стала сукня 24-річної американській моделою, актриси і ді-джея Шантель Джеффріс.

Дівчина проігнорувала дрес-код Каннського фестивалю і в цілому проблему харасменту - вона вбралася в непристойно відкрите плаття, зшите з сріблястих стрічок.