У США обурилися через черговий російський "гумконвой" на Донбас

09:02, 12 травня 2018
Світ
1664 0
У США висловили обурення щодо "гумконвою" РФ на Донбас / фото tsn.ua

Про це у Twitter написала офіційний представник зовнішньополітичного відомства Хізер Нойєрт.

"Росія в понеділок доставила ще один нелегальний, неперевірений конвой через кордон на східну Україну, щоб, ймовірно, поповнити свої сили. Незважаючи на постійне порушення територіальної цілісності України, Україна стає все сильнішою і процвітаючою", - написала Нойєрт.

Також представниця Держдепу звинуватила Росію в агресії на Донбасі та закликала почати виконувати Мінські домовленості.

"Минулого тижня на Донбасі було зафіксовано понад 6 тисяч випадків порушення угоди про припинення вогню та 21 український воїн був поранений. Росія посилює насильство: вона озброює, очолює і бореться поряд з антиурядовими бойовиками. Росія повинна здійснити "Мінськ" і припинити зусилля, спрямовані на дестабілізацію України", - наголосила Нойєрт.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Росія відправила на Донбас вже 76-ту колону так званого "гумконвою". У РФ продовжують стверджувати, що у вантажівках везуть "дитячі продуктові набори, навчальну літературу та медичне обладнання".

Українська сторона неодноразово заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#Росія#США#гумконвой