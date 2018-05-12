У США обурилися через черговий російський "гумконвой" на Донбас

Також представниця Держдепу звинуватила Росію в агресії на Донбасі та закликала почати виконувати Мінські домовленості.

У Державному департаменті США висловили обурення через черговий "гумконвой", відправлений Росією на Донбас.

Про це у Twitter написала офіційний представник зовнішньополітичного відомства Хізер Нойєрт.

"Росія в понеділок доставила ще один нелегальний, неперевірений конвой через кордон на східну Україну, щоб, ймовірно, поповнити свої сили. Незважаючи на постійне порушення територіальної цілісності України, Україна стає все сильнішою і процвітаючою", - написала Нойєрт.

#Russia sent another illegal, uninspected convoy across the border into eastern #Ukraine on Monday, likely to resupply its forces. Despite Russia’s ongoing violation of Ukraine’s territorial integrity, #ResilientUkraine is becoming stronger and more prosperous. — Heather Nauert (@statedeptspox) May 11, 2018

Також представниця Держдепу звинуватила Росію в агресії на Донбасі та закликала почати виконувати Мінські домовленості.

"Минулого тижня на Донбасі було зафіксовано понад 6 тисяч випадків порушення угоди про припинення вогню та 21 український воїн був поранений. Росія посилює насильство: вона озброює, очолює і бореться поряд з антиурядовими бойовиками. Росія повинна здійснити "Мінськ" і припинити зусилля, спрямовані на дестабілізацію України", - наголосила Нойєрт.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Росія відправила на Донбас вже 76-ту колону так званого "гумконвою". У РФ продовжують стверджувати, що у вантажівках везуть "дитячі продуктові набори, навчальну літературу та медичне обладнання".

Українська сторона неодноразово заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.