Росія продала шість дивізіонів С-400 Китаю для "нагляду" за Тайванем

Про це повідомив менеджер одного з російських підприємств оборонно-промислового комплексу та людина, близька до керівництва Міністерства оборони Росії «Ведомостям».

Представник «Рособоронекспорту» був вчора недоступний для преси, представник концерну ППО «Алмаз-Антей» (розробник системи С-400) від коментарів утримався.

Переговори про постачання С-400 в Китай ведуться вже кілька років, при цьому в 2011 р. в керівництві російського військового відомства заявляли, що системи постачання на експорт можливі не раніше 2016 р. - через необхідність виконати програму поставок для російських Збройних сил. Навесні 2014 р. газета «Коммерсантъ» повідомила, що президент Володимир Путін схвалив постачання С-400 в Китай, а в липні керівник адміністрації президента Росії Сергій Іванов заявив, що першим закордонним замовником цієї системи може стати саме Китай.

Зенітно-ракетна система С-400 розроблена з використанням досвіду розробки зенітно-ракетних систем великого радіусу дії типу С-300П, одним з головних покупців яких у зарубіжних країнах також була Народно-визвольна армія Китаю. Останній контракт на закупівлю 15 дивізіонів зенітно-ракетних систем С-300ПМУ-2 був виконаний «Рособоронекспортом» в 2010 р.

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Незважаючи на те що за останні 15 років китайська оборонна промисловість різко підняла свій рівень, залишилися сегменти, де вона ще не змогла довести свою спроможність, зазначає директор Центру стратегічної кон'юнктури Іван Коновалов. На його думку, швидше за все ця новітня система разом з іншими сучасними системами озброєнь буде розміщена китайською армією на півдні країни з метою контролю повітряного простору над Тайванем і спірними островами в прилеглих акваторіях.