Німеччина останньою на Заході візьме на озброєння роботів-убивць - The Economist

Країна купить бойові безпілотники, але чомусь поки не буде їх озброювати.

Командири полегшено видихнуть, а пацифісти будуть розчаровані. Збройні сили Німеччини перетнули межу. 13 червня комітет Бундестагу схвалив виділення мільярда євро на покупку п'яти ізраїльських безпілотників, оснащених смертельною зброєю. Досі Німеччина була єдиною великою країною Заходу, яка не придбала "роботів-убивць", пише The Economist.

Частково так сталося через антипатію до американської манери застосовувати ракети з дистанційним керуванням для "точкового знищення" підозрюваних у тероризмі (а заразом і інших людей поряд з ними) у таких країнах, як Пакистан і Ємен.

Втім, покупка дронів у Ізраїлю не одразу змінить статус Німеччини, адже у замовленні машини описані як "здатні нести зброю", а не "озброєні". Ще одне рішення німецьких депутатів знадобиться, щоб дати бойовим машинам нищівну силу. Критики і прихильники такого озброєння дивуються, тому що практичне застосування таких безпілотників однозначне.

"Було б абсурдно заплатити за використання таких дорогих безпілотників, а потім не озброїти їх", - сказав німецький експерт з непілотованих повітряних суден Улріке Франке.

Бойові дії в Афганістані, де розміщено близько тисячі німецьких солдатів, вивели питання безпілотних бойових машин на передній план. Німецькі генерали відчувають розчарування, коли бачать загрози, з якими зіштовхуються їхні солдати, але не можуть ніяк на них відреагувати. Втім, німецькі виборці негативно ставляться до такого роду зброї через авіаудари в Афганістані в 2009 році. Тоді німецькі солдати викликали підтримку з повітря, але виконали удар американці. В результаті загинули мирні мешканці. А Берліну довелося виплачувати компенсацію за втрати.

Читайте такожМіноборони Німеччини вимагає серйозного збільшення видатків на Бундесвер

Через кілька років Німеччині вже не знадобляться іноземні постачальники бойових безпілотників з Ізраїлю. Адже вона стала головною рушійною силою в проекті під назвою Eurodrone, в якому також беруть участь Франція, Італія і Іспанія. Мета проекту - збудувати безпілотні літаки для посилення захисту континенту в повітряному просторі. Німецькі урядовці можуть сказати невдоволеному електорату, що ракети на борту нових європейських безпілотників встановлені лише для задоволення побажань більш войовничих партнерів. Сам Берлін може купити версію, яка лише має загрозливий вигляд, але не стріляє. Мало хто повірить у такий пацифізм, але це може бути політично необхідною вигадкою.