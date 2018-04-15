Удар по Сирії: Пентагон показав відео пуску ракети «Томагавк» з підводного човна

Пуск здійснювався з атомного підводного човна USS John Warner, який прибув до Середземного моря.

Міністерство оборони США опублікувало відео запуску крилатої ракети «Томагавк» з багатоцільового атомного підводного човна USS John Warner в рамках операції коаліції зі знищення об'єктів сирійської програми створення хімічної зброї.

Відеоролик був опублікований в Twitter військового відомства. У повідомленні наголошується, що підводний човен знаходився у Середземному морі.

Watch as @USNavy#sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the #MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2pic.twitter.com/0ynZsRjjPc — Dept U. S. of Defense (@DeptofDefense) 14 квітня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах в Сирії, які, ймовірно, пов'язані з виробництвом і зберіганням хімічної зброї.

У Департаменті оборони США розповіли, що випустили 105 ракет по трьом цілям.

Операція стала відповіддю на ймовірне застосування хімічної зброї в місті Дума в Східній Гуті, де 7 квітня загинули від 70 до 100 осіб.