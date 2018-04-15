Удар по Сирії: Пентагон показав відео пуску ракети «Томагавк» з підводного човна

14:31, 15 квітня 2018
Світ
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REUTERS

Відеоролик був опублікований в Twitter військового відомства. У повідомленні наголошується, що підводний човен знаходився у Середземному морі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах в Сирії, які, ймовірно, пов'язані з виробництвом і зберіганням хімічної зброї.

У Департаменті оборони США розповіли, що випустили 105 ракет по трьом цілям.

Операція стала відповіддю на ймовірне застосування хімічної зброї в місті Дума в Східній Гуті, де 7 квітня загинули від 70 до 100 осіб.

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Теги: #Сирія#Асад