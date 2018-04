Удар по Сирії: Пентагон показав відео пуску ракети «Томагавк» з підводного човна

Міністерство оборони США опублікувало відео запуску крилатої ракети «Томагавк» з багатоцільового атомного підводного човна USS John Warner в рамках операції коаліції зі знищення об'єктів сирійської програми створення хімічної зброї.

Відеоролик був опублікований в Twitter військового відомства. У повідомленні наголошується, що підводний човен знаходився у Середземному морі.

Watch as @USNavy#sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the #MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2pic.twitter.com/0ynZsRjjPc