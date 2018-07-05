У Сирії почала воювати нова російська ПВК - телеканал "Дождь"

Туди в основному беруть професійних військових, які, за деякою інформацією, до цих пір проходять службу в Міноборони РФ.

У Сирії, як мінімум з весни 2018 року почала діяти нова приватна військова компанія (ПВК) під назвою «Патріот», імовірно пов'язана з Міноборони Росії.

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Про це повідомляє телеканалу «Дождь» з посиланням на джерела у військових колах. Компанія згадується разом з ПВК «Вагнера» у зверненні до російської влади за підписом генерал-полковника у відставці Леоніда Івашова, голови міжнародної громадської організації «Честь і Батьківщина» Володимира Петрова і голови комітету «Загальноросійського офіцерського зібрання» Євгена Шабаєва. Вони просять визначити правовий статус росіян, які воювали у складі ПВК. У листі зазначалося, що в «Загальноросійське офіцерське зібрання» вже три роки надходять скарги від поранених в боях в Сирії, які не отримують соціальну, реабілітаційну та економічну підтримку від держави через відсутнысть цього статусу.

Всі троє підтвердили телеканалу, що знають про існування ПВК «Патріот».

Євген Шабаєв пов'язує «Патріот» з Міноборони Росії. "«Патріот» формується в тому числі з кадрових російських військовослужбовців, розповідає Шабаєв. - Туди в основному беруть професійних громадян, які, за нашою інформацією, до цих пір проходять службу в Міноборони". Як уточнює генерал-полковник Леонід Івашов, це і діючі фахівці Головного управління Генштабу, і військові юристи, і бійці Сил спеціальних операцій.

Офіцер Міноборони, порівнюючи нову ПВК з «групою Вагнера», зазначив, що у «Патріоті» платять більше і краще ставлять бойові завдання. За даними Шабаєва, «в залежності від спеціалізації зарплати можуть досягати від 400 тис. до мільйона рублів. Робота займає місяць-два, більш тривалих контрактів тут не виникає». Командири «Патріота», припускаэ Шабаєв, можуть отримувати відсоток від угод між ПВК і замовниками її послуг.

Співрозмовник у ветеранських структурах розповів, що «Вагнер» і «Патріот» конкурували за отримання контракту, пов'язаного з охороною золотошукачів в Центральноафриканській республіці. За словами джерела, в результаті контракт дістався «Вагнеру». Також обидві військові компанії воюють і працюють в Сирії. «Якщо „Вагнер“ частіше бере на себе бойові завдання, то „Патріот“ більше займається охороною перших осіб», - додає співрозмовник телеканалу.

Як сказано у зверненні «Загальноросійського офіцерського зібрання», «Патріот» - не єдина нова ПВК. «Є компанії, які виходять на ринок, - точні назви ми не знаємо, але знаємо, що вони входять в Лівію, Ємен, Судан, Бруней. Зараз йде цілий комплекс консультацій з африканським країнам», - говорить Шабаєв.

Як повідомляв УНІАН, останній помітний інцидент, пов'язаний з ПВК, стався в Сирії 7 лютого. Тоді при авіаударі очолюваної США коаліції загинуло, за різними даними, до 200 росіян. За даними ж російського МЗС, мова йде про п'ятьох загиблих росіян.