У Мережі з’явилося фото екс-радника Януковича Манафорта у в’язниці
Опубліковане фото ув'язненого Пола Манафорта, якого 12 липня перевели до в’язниці Александрії, штат Вірджинія.
Про це повідомив речник офісу шерифа Александрії, передає Голос Америки. На фото Манафорт спокійно дивиться у камеру. Видно його волосся з сивиною, на обличчі - легка неголеність. Фото зроблено після чотирьох тижнів відбування покарання у в’язниці містечка Варшава, що у штат Вірджинія, майже за сто миль від столиці.
Читайте такожМанафорта тримають в одиночній камері 23 години на добу для його безпеки - адвокат
Серед іншого, Манафорта звинувачують у відмиванні грошей та банківських махінаціях. 15-го червня федеральна суддя у Вашингтоні відправила колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до в'язниці до часу проведення над ним судового процесу у вересні.
За словами шерифа, «через важливість ув’язненого, Манафорт знаходитиметься під захистом, що обмежуватиме його контакт з іншими ув'язненими».
Mugshot of former Trump campaign chair Paul Manafort after he was booked into the Alexandria, Va. Detention Center today.— Jake Tapper (@jaketapper) 12 липня 2018 р.
“Because he is a high-profile inmate, Mr. Manafort will be placed in protective custody which limits his interactions with other inmates,” the Sheriff said. pic.twitter.com/Ww3YhsLxYb
Напередодні з’явилась інформація, що у в’язниці до Манафорта ставились як до VIP засудженого. У камері він мав доступ до електронної пошти, мобільного телефону, в нього був приватний простір та приватна ванна кімната.
Суд над Манафортом на підставі пов’язаних звинувачень має розпочатися 25 липня у Вірджинії. Екс-радник українського президента Януковича заявив про свою невинність у всіх висунутих проти нього обвинуваченнях, включно зі змовою проти Сполучених Штатів.
8 червня у США проти Манафорта та його «партнера» Костянтина Килимника висунуто офіційні обвинувачення у перешкоджанні правосуддю у зв’язку зі справою, пов’язаною з роботою в Україні на підтримку Януковича.