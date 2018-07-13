У Мережі з’явилося фото екс-радника Януковича Манафорта у в’язниці

Через важливість ув’язненого, Манафорт знаходитиметься під захистом, що обмежуватиме його контакт з іншими ув'язненими.

Опубліковане фото ув'язненого Пола Манафорта, якого 12 липня перевели до в’язниці Александрії, штат Вірджинія.

Про це повідомив речник офісу шерифа Александрії, передає Голос Америки. На фото Манафорт спокійно дивиться у камеру. Видно його волосся з сивиною, на обличчі - легка неголеність. Фото зроблено після чотирьох тижнів відбування покарання у в’язниці містечка Варшава, що у штат Вірджинія, майже за сто миль від столиці.

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Серед іншого, Манафорта звинувачують у відмиванні грошей та банківських махінаціях. 15-го червня федеральна суддя у Вашингтоні відправила колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до в'язниці до часу проведення над ним судового процесу у вересні.

За словами шерифа, «через важливість ув’язненого, Манафорт знаходитиметься під захистом, що обмежуватиме його контакт з іншими ув'язненими».

Mugshot of former Trump campaign chair Paul Manafort after he was booked into the Alexandria, Va. Detention Center today.

“Because he is a high-profile inmate, Mr. Manafort will be placed in protective custody which limits his interactions with other inmates,” the Sheriff said. pic.twitter.com/Ww3YhsLxYb — Jake Tapper (@jaketapper) 12 липня 2018 р.

Напередодні з’явилась інформація, що у в’язниці до Манафорта ставились як до VIP засудженого. У камері він мав доступ до електронної пошти, мобільного телефону, в нього був приватний простір та приватна ванна кімната.

Суд над Манафортом на підставі пов’язаних звинувачень має розпочатися 25 липня у Вірджинії. Екс-радник українського президента Януковича заявив про свою невинність у всіх висунутих проти нього обвинуваченнях, включно зі змовою проти Сполучених Штатів.

8 червня у США проти Манафорта та його «партнера» Костянтина Килимника висунуто офіційні обвинувачення у перешкоджанні правосуддю у зв’язку зі справою, пов’язаною з роботою в Україні на підтримку Януковича.