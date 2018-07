У Мережі з’явилося фото екс-радника Януковича Манафорта у в’язниці

Опубліковане фото ув'язненого Пола Манафорта, якого 12 липня перевели до в’язниці Александрії, штат Вірджинія.

Про це повідомив речник офісу шерифа Александрії, передає Голос Америки. На фото Манафорт спокійно дивиться у камеру. Видно його волосся з сивиною, на обличчі - легка неголеність. Фото зроблено після чотирьох тижнів відбування покарання у в’язниці містечка Варшава, що у штат Вірджинія, майже за сто миль від столиці.

Читайте такожМанафорта тримають в одиночній камері 23 години на добу для його безпеки - адвокат

Серед іншого, Манафорта звинувачують у відмиванні грошей та банківських махінаціях. 15-го червня федеральна суддя у Вашингтоні відправила колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до в'язниці до часу проведення над ним судового процесу у вересні.

За словами шерифа, «через важливість ув’язненого, Манафорт знаходитиметься під захистом, що обмежуватиме його контакт з іншими ув'язненими».

Mugshot of former Trump campaign chair Paul Manafort after he was booked into the Alexandria, Va. Detention Center today.

“Because he is a high-profile inmate, Mr. Manafort will be placed in protective custody which limits his interactions with other inmates,” the Sheriff said. pic.twitter.com/Ww3YhsLxYb