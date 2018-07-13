Wall Street Journal: Путін проїхався по Обамі, як російський танк по українському полю

Російський президент неодноразово дурив лідерів Америки і тепер їде на зустріч з Трампом з цілим списком бажань.

В понеділок президент Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним у Хельсінкі. І якщо у американського президента є якийсь план, окрім домінування у заголовках преси, то ніщо не вказує на його існування. У свою чергу, про Путіна так не скажеш. Він цілих 18 місяців оцінював американського президента і тепер буде намагатися отримати від нього максимум.

Про це в редакційній статті пише Wall Street Journal, додаючи, що за 18 років правління Росією Путін встиг надурити аж двох президентів США, які сподівалися на кращі відносини. Він завжди дає обіцянки, щоб добитися поступок, а потім не виконує їх або намагається експлуатувати те, що вважає слабкість американського лідера.

Після останніх переговорів з Джорджем Бушем-молодшим настав кінець Угоді про обмеження систем протиракетної оборони. А по Бараку Обамі, як пише видання, Путін «проїхався, як танки Т-14 по українському кукурудзяному полю».

Читайте такожWashington Post: Путін буде жалітися Трампу на Обаму, який вліз не у свої справи в Україні

Wall Street Journal пропонує оцінити, що тепер Путін хоче отримати від Трампа. Нинішній американський президент вважає себе майстром переговорів. Тож варто стежити, як багато колишній агент КДБ зможе від нього отримати.

Перш за все, Путіну потрібен престиж. Через брак демократичної легітимності вдома, він намагається виправдати своє правління успіхами на міжнародній арені, де Росія нібито повертається в ролі «супердежави». В Європі після анексії Криму в 2014 році він став майже персоною нон-грата. Тож зустріч з Трампом допоможе йому реабілітуватися. Російський президент буде добиватися від американського колеги повторення слів, що Росію потрібно повернути в G7.

По-друге, Путін буде вмовляти Трампа вивести американські сили з Сирії і визнати російські здобутки в близькосхідній країні. За це він може пообіцяти скорочення присутності військ Ірану в країні, хоча існують сумніви, чи справді він здатен це зробити.

Читайте такожBloomberg: Обмін України на допомогу Росії в Сирії став би страшною помилкою для США

По-третє, російський президент хоче, щоб США змирилися з анексією Криму. За це він може пообіцяти повернутися до Мінських переговорів щодо Донбасу, де російські війська ведуть незаконну війну. Трамп вже звинуватив у втраті Криму свого попередника Барака Обаму. І це стало односторонньою поступкою, яка йде на користь Путіну. На додачу він спробує переконати Трампа відмовитися від постачання Києву летальної зброї.

Крім того, Путін хотів би, щоб Трамп скасував санкції. Адже це його короткостроковий пріоритет. Економічний тиск США і Євросоюзу заважає російському президенту збагачувати своїх друзів-олігархів. Щоб вмовити американського президента піти на таку поступку, Путін спробує зіграти на тому, що Трампу не подобається ЄС, запропонувавши укласти незалежну угоду щодо України, Сирії і санкцій. Російський президент добре розуміє, що Угорщина, Італія і Греція розгойдують ситуацію з підтримкою європейських санкцій. Тому він спробує віддалити в цьому питанні Вашингтон від Європи, щоб посилити непевність.

Читайте такожAtlantic Council: Трамп може потопити плани НАТО зі стримування Росії на догоду Путіну

Також Путін знає, що чим сильнішим буде НАТО, тим важче йому буде влаштовувати нові військові авантюри за кордоном. Російська довгострокова мета – розмити готовність Заходу консолідувати і збільшити свої військові можливості, коли пам’ять про Крим згасне. Тому в Хельсінкі Путін з усіх сил буде намагатися грати на антипатії Трампа до НАТО.