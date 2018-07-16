У Гельсінкі завершилася зустріч Путіна і Трампа тет-а-тет

Як зазначається, бесіда тривала більше двох годин замість запланованих півтори.

У столиці Фінляндії завершилася розмова тет-а-тет між президентом США Дональдом Трампом і його російським колегою Володимиром Путіним.

Про це пише ТСН.uа.

Як зазначається, бесіда тривала більше двох годин замість запланованих півтори.

Крім цього, через запізнення Путіна на годину початок зустрічі також затягнулося.

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Виходячи з Готичного залу палацу, Трамп назвав зустріч з Путіним "хорошим початком".

"Я думаю, що це дуже гарний початок для всіх", - заявив він.

Як передає Дождь, після зустрічі тет-а-тет повинна розпочатися зустріч у розширеному складі. Далі запланована спільна прес-конференція двох президентів.

Нагадаємо, 16 липня в Гельсінкі, Фінляндія, президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони обговорять ситуацію на Близькому Сході, де тривають бойові дії в Сирії, також двосторонні відносини і втручання РФ у вибори президента Штатів.

Американські ЗМІ припускають, що Трамп може "здати" Сирію Путіну. Він дозволить Росії встановити в країні вигідний режим Башара Асада. Також у Штатах припускають, що президент США буде далі критикувати НАТО і знову відмовлятися бачити в РФ загрозу Америці.