Трамп легітимізує агресивну зовнішню політику Путіна - британська преса

Трамп сказав, що ним рухає прагнення до миру і це може піти на користь Росії і США, але заохочення Путіна навряд чи буде сприйнято з радістю серед країн, які РФ розглядає в полі своїх інтересів.

На зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним Дональд Трамп дав зрозуміти, що він готовий забути минуле і обнулити відносини. Схоже, Трампа мало хвилювали дії Росії по відношенню до України.

Читайте такожМаккейн назвав виступ Трампа в Гельсінкі "одним із найганебніших"

Про це йдеться в статті Guardian, передає Бі-бі-сі. Крім цього, як повідомляє Daily Telegraph, американський лідер помиляється щодо Росії. "З Росією дружити добре, це не щось погане", - сказав Трамп. І хто з цим посперечається? Як сказав свого часу Уїнстон Черчілль, "Jaw-jaw is better than war-war" ("довгі і безглузді переговори кращі війни"). Ми хочемо, щоб світові лідери, особливо країн з 90% усіх ядерних запасів, один одного впізнали і розуміли.

"На прес-конференції Трамп сказав, що він спирається на традиції американських президентів, які віддавали перевагу сміливій дипломатії, а не конфліктам і ворожнечі. Але на Заході побоюються, що його надмірне прагнення уславитися фахівцем у питанні підписання міжнародних угод може легітимізувати агресивну зовнішню політику Путіна", - пише видання.

Як йдеться в статті, найбільше Путін, а до нього всі російські правителі, починаючи з Івана Грозного, хоче, щоб до нього ставилися як до рівного. Якщо згадати історію, можна зрозуміти, чому росіяни вважають, що Захід їх принижує або намагається заблокувати. Путін вважає, що йому необхідно відновити велич Росії, і це гасло добре зрозуміле Трампу.

Істина полягає в тому, що Росія зберігає за собою статус наддержави лише завдяки своїм запасам ядерної зброї та енергетичних ресурсів, а не через показники економіки, яка за своїми масштабами порівнянна з іспанською. Поставивши Путіна рівним собі партнером, Трамп дав йому те, про що він мріяв найбільше - повагу. Навіть якщо в їхніх переговорах були розбіжності, Росія все одно буде вважати цей захід, особливо на тлі чемпіонату світу з футболу, успішним. Відносини були перезапущені, а міняти росіянам нічого не довелося, зазначає газета.

Незважаючи на вторгнення в Грузію, анексію Криму, військове втручання на сході України, збитий малайзійський "Боїнг", постійні втручання в політику європейських країн і США, а також отруєння в Солсбері, Путін домігся відновлення відносин на своїх умовах.

Президент США сказав, що ним рухає прагнення до миру. Це дуже похвально і може піти на користь Росії і США, але заохочення Путіна навряд чи буде сприйнято з радістю серед країн, які Росія розглядає в орбіті своїх інтересів. Російський лідер закінчив свій виступ словами: "Я вдячний Дональду". І в цьому можна не сумніватися, вважає Daily Telegraph.

У своїй редакційній статті Guardian пише, що кінцевим результатом зустрічі Трампа і Путіна став не мир, а кінець ери, яка почалася в 1945 році. Минулого тижня, перед тим як відправитися з Вашингтона на саміт НАТО, в Британію і на зустріч з Путіним, Трамп всіх здивував, коли сказав, що зустріч у Гельсінкі буде найпростішим заходом з трьох запланованих. Очевидно, що його слова не були спонтанними. Це частина його давнішнього плану. Спочатку посваритися з НАТО, щоб завдати шкоди трансатлантичним зобов'язанням, потім збаламутити ситуацію в Британії, щоб вдарити по ЄС, і в кінці піднести себе поступливим державним мужем на переговорах з президентом Росії.

"Візит Трампа в Європу та його наслідки стали шокуючою ілюстрацією світосприйняття Трампа. Його стратегія принижує цінності, вироблені в політиці Заходу після поразки Гітлера. Це свідомий розрив з післявоєнним комплексом союзів і прагненням до загальних стандартів. Це повернення у період, коли великі країни-гравці в першу чергу думають про свої інтереси, а не про союзників; коли немає справи до маленьких країн, а міжнародні стандарти підпорядковуються військовій могутності. Мова йде не лише про завершення холодної війни, можливо, підходить до кінця порядок сприйняття цінностей і моральності, що склався після 1945 року", - пише газета.

Спочатку було зрозуміло, що більше всіх від зустрічі в Гельсінкі виграє Путін. Сам факт того, що саміт відбувся став перемогою для Кремля. Однак Трамп дав зрозуміти, що він готовий забути минуле. Він готовий обнулити відносини. Схоже, Трампа мало хвилювали дії Росії по відношенню до України. Мало того, Путін так набрався сміливості, що під час прес-конференції сказав, що Вашингтон не досить наполегливо вимагає від Києва виконання російських вимог. У результаті Путін повертається до Москви з ще меншим тиском зі складних для нього питань, пише газета.

Марк Елмонд в Daily Mail порівняв дії Трампа з закиданням гранати в американську внутрішню політику, вибух, від якої буде мати величезні наслідки.

Виступаючи на прес-конференції після двогодинної зустрічі, американський президент сказав, що він не довіряє своїм службам розвідки, які повідомили йому про втручання Москви у президентські вибори 2016 року. "Президент Путін сказав, що це не Росія. Я не бачу причин вважати інакше", - сказав Трамп. Навіть з урахуванням репутації людини, яка здатна викликати дипломатичні катаклізми, сказане ним викликає здивування - він прилюдно не погодився з керівниками своїх розвідслужб, пише автор.

"Замість того, щоб брати до відома інформацію від ЦРУ і ФБР, він відкидає їхні заяви і замість цього вірить на слово людині, яка стоїть на чолі найсильнішого глобального конкурента", - зазначає автор.

Можливо, Трампом рухає зачеплене самолюбство. Він вважає, що керівники розвідслужб ставлять під сумнів легітимність його несподіваної перемоги в листопаді 2016 року. По суті, немає жодних доказів того, що хтось вкидав бюлетені або накручував голоси. Опоненти Трампа лише кажуть, що Росія спробувала маніпулювати громадською думкою, наприклад, з допомогою сотень фальшивих акаунтів в "Фейсбуці" та "Твіттері" для поширення дезінформації.