У Конгресі США відмовилися допитувати перекладача розмови Трампа й Путіна
Комітет з розвідки палати представників США відхилив пропозицію обговорити можливість виклику в Конгрес на допит американського перекладача Марини Гросс, яка працювала у Гельсінкі під час зустрічі Трампа й Путіна.
Про це повідомляє УП з посиланням на Politico.
Зазначається що під час голосування 11 членів комітету палати представників висловилися проти - усі вони представники Республіканської партії. Пропозицію підтримали тільки 6 парламентаріїв від демократів.
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До цього з такою ініціативою виступали члени палати представників США від Демократичної партії Білл Паскрел і Адам Шифф. Шифф направляв до комітету з розвідки офіційний запит.
Голова комітету з розвідки Девін Нуньєс зовсім відмовився підтримувати цю пропозицію.
Усі обговорення ініціативи і голосування зайняли лише 20 хвилин.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп опинився під шквалом критики за свій виступ на прес-конференції в Гельсінкі після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Після цього сенатор від Демократичної партії США Джанні Шахін закликала перекладача президента США Дональда Трампа дати свідчення в Конгресі по особистій зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаэмо, розмова тет-а-тет між президентом США Дональдом Трампом і його російським колегою Володимиром Путіним у Гельсінкі тривала більше двох годин замість запланованих півтори. На зустрічі була присутня лише перекладач.