Wall Street Journal: США варто посилити озброєння України, щоб поставити Росію на місце

Американський екс-генпрокурор дав поради Вашингтону, як дати відсіч Кремлю і зберегти безпеку Європи.

Два тижні минуло після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна у Гельсінкі. Але про що вони там говорили суспільство досі не знає. Єдине, що відомо, - це їхні самохвальні коментарі. Однак, останні дії з боку президентів США і Росії вказують на те, що вони обговорили роль і амбіції НАТО, а також кроки у напрямку зміни балансу сил. І це повинно лякати як Європу, так і американців.

Про це на сторінках Wall Street Journal пише колишній генеральний прокурор США Майкл Макесі, нагадуючи про те, як Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що «агресивна» Чорногорія може спричинити Третю світову війну. Звідки у нього взагалі з’явилися подібні думки? До цього часу не було жодної ознаки зацікавленості американського президента в Чорногорії. Він, швидше за все, навряд чи знав, де вона розташована.

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Втім, існує безліч доказів того, що Росія дуже не хоче, щоб маленька балканська країна приєдналася до НАТО. Кремль погрожує жорстко відповісти на розширення альянсу з 2015 року, коли Чорногорії вперше запропонували членство. У Москві наголошували, що це нібито порушує обіцянку президента Джорджа Буша не приймати країни Східної Європи в НАТО. Насправді такої обіцянки ніхто ніколи не давав. А посткомуністична Східна Німеччина приєдналася до альянсу в 1990 року, невдовзі після об’єднання з ФРН.

Однак, офіцери російської розвідки після однієї чи двох пляшок горілки продовжили вигадувати теорії змови, за якими Чорногорія може стати місцем початку Третьої світової війни за прикладом ролі Сербії у Першій світовій. Трамп навряд чи знав про всі ці вигадки. Однак, на зустрічі в Гельсінкі кар’єрний розвідник Путін міг йому про них розповісти.

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Автор визнає, що все це, звісно, здогадки. Адже не відомо напевне, про що говорили президенти США і Росії. Однак, американці повинні серйозно розглянути вірогідність того, що Трамп погодився поступитися зобов’язаннями своєї країни у обороні Європи. На щастя, все ще можна виправити, якщо рішуче виступити проти агресії Росії.

Екс-генпрокурор США нагадує, що адміністрація Трампа, на відміну від своїх попередників, вже робили подібні жорсткі кроки. Зокрема, Вашингтон відправив оборонне озброєння Україні, щоб вона могла опиратися спробам Росії захопити її територію.

«Цю летальну допомогу потрібно зберегти і посилити, особливо для того, щоб ліквідувати перевагу, яка є у Росії і її маріонеток у озброєнні, артилерії і електронних методах ведення війни», - наголошує колишній генпрокурор США.

Також він радить частіше проводити спільні військові навчання американської армії із союзниками з метою стримати поведінку Москви, попри те, що Трамп вважає такі навчання надто дорогими і неефективними. Вашингтону також варто відновити свій Атлантичний флот, особливо іржаві озброєння проти субмарин, які б змогли протистояти зростанню присутності російського флоту поблизу американського східного узбережжя.

Також автор радить ФБР пильно і цілодобово стежити за шпигунами Росії, щоб не дозволити влаштувати нові втручання у американські вибори і привернути увагу екс-офіцера КДБ Путіна. Зрештою, російська розвідка постійно так робить з американськими агентами. На думку автора, всі перелічені кроки покажуть Європі і Путіну, що дії Америки більш промовисті, ніж її слова.