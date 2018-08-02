Washington Post: Словаччина не знає, як вигнати улюблених байкерів Путіна з країни

У Братиславі побоюються, що жорстке і рішуче видворення може спровокувати Кремль на небажану реакцію.

Коли російські війська залишили Чехословаччину після більш ніж двох десятиліть, багато мешканців країни видихнули полегшено і святкували кінець військової окупації СРСР. Згодом Чехія і Словаччина стали окремими країнами. Але ворожість до армії Росії лишилася в кожній з них.

Тож коли члени пов’язаного з Володимиром Путіним байкерського клубу «Нічні вовки» показалися у словацькому селі Дольна Крупа, щоб відкрити тут свою військову базу на місці колишньої свиноферми, уряд Словаччини був здивований, якщо не стривожений. Про це пише Washington Post.

Уряд Росії заспокоює, що база – це лише «європейська штаб-квартира» клубу. А самі «Нічні вовки» запевняють, що камуфльовані бронемашини і важче озброєння на території їхньої бази – це лише музей Другої світової війни, який вшановує радянських солдатів.

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Але в Братиславі словацькі чиновники запідозрили, що за появою бази байкерів Путіна криється більш зловісний мотив. Вони назвали ізольоване місце «тривожним» і частиною зусиль з «переписування історії». В часи Другої світової війни словацькі сили співпрацювали з військами Вермахту аж до моменту, коли наприкінці війни національні сили опору влаштували повстання. Це призвело до повномасштабного вторгнення нацистів. Словацькі сили також воювали проти військ СРСР, які пізніше відкинули німецьку армію назад і окупували територію Словаччини. Тож в той час, коли Росія часто нагадує про свою роль у визволенні він нацистської Німеччини, більшість словаків пам’ятають здебільшого радянську військову окупацію після придушення Празької весни 1968 року.

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Сьогодні Словаччина більше розділяє спільні інтереси зі США і Західною Європою, ніж з Росією включно з опором спробам Москви розширити вплив за кордоном. Банда мотоциклістів «Нічні вовки», яка тривожить Братиславу, перебуває під американськими санкціями за участь у військових операціях проти України. В 2014 році путінські байкери на чолі зі своїм лідером Олександром Залдостановим допомагали анексувати Крим. В травні того року ватажок російських мотоциклістів, відомий також під прізвиськом «Хірург», брав участь у захопленні зброї Збройних сил України, коли російські війська вдерлися в штаб Українських військово-морських сил в Криму.

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Президент Словаччини Андрей Кіска наголошує, що «Нічні вовки» - це не якісь «невинні любителі мотоциклів». При цьому, він нагадав про події 2014 року. Словацький уряд тепер шукає спосіб, як вигнати путінських байкерів з країни, яка сьогодні бере участь як в НАТО, так і в ЄС. Втім, будь-яка спроба усунути їх зі словацької землі дуже вірогідно спровокує жорстку реакцію президента Росії Володимира Путіна, який публічно визнає свої зв’язки з клубом.

Участь «Нічних вовків» у просуванні російських зовнішньополітичних цілей не лишилася непоміченою в Європі. Польща заборонила їм перетинати свій кордон в 2015 році, коли байкери хотіли проїхати через територію країни, а також Чехії, Словаччини і Австрії, щоб зімітувати завоювання СРСР в часи Другої світової війни. Однак, у Варшаві назвали це «провокацією». Інші європейські країни з труднощами шукали причини, чому путінські мотоциклісти не можуть в’їхати на їхню територію. Вигнати їх зараз зі Словаччини теж буде не легко.