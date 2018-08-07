Washington Post: Італія нарешті взялася за своїх бойовиків, які воюють проти України

Якщо італійці-терористи «Ісламської держави» лякають Рим, то громадяни, які воювали на боці Росії в Донбасі, чомусь не викликали до цього часу занепокоєнь.

Багато уваги приділялося вихідцям із Західної Європи, які приєдналися до терористів «Ісламської держави» на Близькому Сході, а також зусиллям європейських країн, націлених зупинити їх. Але що робити, хто поїхав воювати проти України на боці Росії?

Про це пише Washington Post, додаючи, що в Італії вже давно ні для кого не секрет, що праві радикали з паспортом країни беруть участь у війні на Донбасі, яка триває з 2014 року. Втім, італійська влада не демонструвала зацікавленості в тому, щоб їх зупинити.

Читайте такожВ Італії арештували шістьох людей за вербування найманців на Донбас

Але ситуація несподівано змінилася минулого тижня, коли прокурори в місті Генуя наказали арештувати шістьох чоловіків за те, що вони воювали на боці Росії проти України, а також вербували інших піти їхніми стопами. Ці арешти стали першим випадком, коли італійська влада хоч когось звинуватила в участі у боях на Сході України. Хоча троє чоловіків все ж втекли. Ці ж прокурори звинуватили ще 15 людей у тому, що вони вербували італійців приєднатися до російських бойовиків.

«Цікаво те, що про активність деякого з них в Україні всі давно вже знали», - сказав науковий співробітник Італійського інституту міжнародних політичних досліджень Франческо Мароне.

Один з втікачів – Андреа Палмері. Він був лідером праворадикальної групи хуліганів Bulldog Lucca і виступав на італійському телеканалі, розповідаючи про війну в Україні. Інший – Габріель Каругаті – син політика з правої партії «Ліга», яка входить у нинішню правлячу коаліцію в Італії. Батько-політик відкрито хвалив сина за те, що він вирішив воювати проти України.

Читайте такожІталія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України - посол

Генуезька поліція веде розслідування проти мережі правих радикалів у місті з 2016 року. Але арештів не було. Вони, вочевидь, з’явилися саме зараз через скарги України. В квітні депутати Верховної Ради склали список із 25 італійців, які воюють на боці Росії. Влада Генуї провела розслідування і арешти спільно з підрозділом поліції з боротьби проти організованої злочинності і тероризму. Втім, ніхто з уряду Італії поки не прокоментував арешти.

Мароне пояснив виданню, що всі вихідці з Італії, які воюють у іноземних війнах, діляться на три групи: тих, хто приєднався до ісламістів у Сирії і Лівії, тих, хто вступив до курдських бойових груп у Сирії і тих, хто поїхав на війну в Україну.

Італія в 2015 році ухвалила закон проти таких «добровольців». Але він стосується лише молодь, яка вступає до лав терористів «Ісламської держави» і інших ісламістських груп. Тих, хто їде воювати проти України, він оминає. Адже італійська держава вважає їх найманцями, а не терористами.

Читайте такожАтаку російських "тролів" на президента Італії розслідуватимуть як тероризм

«У влади різний підхід до цих трьох груп. Повернення бойовиків «Ісламської держави» додому розглядається як загроза, тому що вони належать до організації, яка влаштовує теракти в Європі. Ті ж бойовики, які воювали на боці курдів, можуть розраховувати на поблажку, так само як і ті, хто воював в Україні», - пояснив Мароне.

Він наголошує, що праві радикали, які повертаються з Донбасу, все одно становлять загрозу для Італії, тому що вони мають зв’язки зі злочинними групами на італійській території.

«Вони розглядаються як загроза не тому, що вони можуть влаштувати теракти чи повстання в Італії, а тому що вони люди, схильні до насильства, які навчилися користуватися зброєю», - пояснив експерт.