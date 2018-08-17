Мадонна на свій ювілей показала секретний виступ в образі Жанни Д'Арк (відео)

У трек-лист номера увійшли один з ранніх хітів Мадонни Like A Prayer, її нова пісня Beautiful Game і кавер-версія хіта Леонарда Коена Hallelujah.

Мадонна в день свого 60-річчя опублікувала повне відео сюрприз-виступу на щорічному балу Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку. 13-хвилинний ролик з'явився на офіційному Youtube-каналі артистки.

Бал MET Gala традиційно відбувся в травні. Цього року він був присвячений зв'язку моди з релігією. Мадонна стала єдиною, хто виступив на заході.

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Вона з'явився на сходах у великому залі музею у супроводі кількох десятків бек-вокалістів, одягнених в чернечі ряси, які співали в стилі григоріанського хоралу, а потім співачка постала в образі Жанни Д'Арк, що йде на страту, пише 112.ua.

У трек-лист номери увійшли один з ранніх хітів Мадонни Like A Prayer, її нова пісня Beautiful Game і кавер-версія хіта Леонарда Коена Hallelujah. У фінальній частині номери співачку супроводжували двоє танцюристів – чоловік і жінка – вбрані католицькими священиками.

Зазначимо, що монтажі ролика були використані фрагменти живописних і скульптурних творів релігійної тематики, а також архітектурні елементи, притаманні європейським соборами.

Нагадаємо, що обігрування релігійної тематики – одна з характерних особливостей творчості Мадонни. 16 серпня співачка відзначила своє 60-річчя у Марокко.