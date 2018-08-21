Microsoft викрила спроби Росії втрутитись у осінні вибори до Конгресу США

Компанія вважає, що до спроби втручання мають відношення хакери з групи "Fancy Bear" або "APT28".

Компанія Microsoft заявила про виявлення нових спроб російських хакерів втрутитись у вибори до Конгресу США, які відбудуться у листопаді.

Як передає Associated Press, компанія повідомила, що хакерська група, пов'язана з російським урядом, створила фальшиві інтернет-домени, які виявилися підробкою американських консервативних організацій: Інституту Хадсона та Міжнародного республіканського інституту. Три інші фейкові домени були розроблені таким чином, наче вони мають приналежність до Сенату США.

Читайте такожБританія вважає Росію головною загрозою у світі і закликає ЄС підтримати "нищівні" санкції США

Microsoft не стала більш детально описувати фальшиві сайти.

Компанія вважає, що до спроби втручання мають відношення хакери з групи "Fancy Bear" або "APT28".

За декілька тижнів до цього викриття сенатор-демократ від штату Міссурі Клер Маккаскілл, що має намір переобратися, виявила, що російські хакери безуспішно намагалися проникнути в її комп'ютерну мережу в Сенаті.

«У нас немає сумнівів у наших здогадках, хто є відповідальним», – зазначив президент компанії Бред Сміт.

Сміт додав, що хакерам не вдалося переконати когось зайти на фальшиві веб-сайти, які могли б призвести до прихованого спостереження та крадіжки даних.

Обидва консервативні аналітичні центри заявили, що вони намагаються бути пильними щодо атак, пов'язаних з "фішингом", адже їхня глобальна продемократична робота часто призводила до зазіхань авторитарних урядів.

"Ми раді, що наша робота привертає увагу поганих дійових осіб. Це означає, що ми ймовірно є ефективними", – сказав прес-секретар Інституту Хадсона Девід Телд.

Міжнародний республіканський інститут очолює колегія, до складу якої увійдуть шість сенаторів від Республіканської партії, а також один відомий критик Росії сенатор Мітт Ромні, який цього року намагатиметься зайняти місце від штату Юта у Конгресі.