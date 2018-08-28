Financial Times: Чечня і Росія знову можуть скотитися до війни після Путіна

Кадиров, якого російський автократ поставив на чолі Чечні в якості свого васала, може стати причиною нової кривавої бійні на Кавказі.

Суботнього ранку на початку серпня вулиці чеченського села Гельдаган були наповнені найбільшим натовпом, який це глухе місце бачило за щонайменше десятиліття.

Чоловіки будь-якого віку йшли до головної площі, розташованої біля мечеті. А жінки вишикувалися в сльозах на вулицях. Вони вшановували пам’ять Юсупа Темерханова, який народився в селі і користувався особливою пошаною за відплату Росії. Третього серпня Темерханов помер у сибірській в’язниці, куди його кинули на 15 років за вбивство колишнього російського офіцера Юрія Буданова. Останнього звинуватили у вбивстві 18-річної чеченки Ельзи Кунгаєвої під час другої Чеченської війни. Але його не покарали.

Про це пише Financial Times. Темерханов заперечував усі звинувачення, але співвітчизники вважають його героєм. Тож коли сотні чеченців з усього Північного Кавказу почали з’їжджатися в Гельдаган, щоб вшанувати його, навіть Рамзан Кадиров, який допомагає Кремлю формально утримувати Чечню в складі Росії, приїхав у село.

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Він заявив, що вбивство Кунгаєвої було «образою для всіх нас і ми не будемо терпіти ганьбу і приниження». Наголошуючи, що Темерханова засудили незаконно, Кадиров звинуватив російську правоохоронну систему у античеченській діяльності.

«Якщо ми громадяни Росії, поводьтеся з нами як з росіянами. Ми хочемо рівності і справедливості», - сказав Кадиров.

Його словами стали гострим нагадуванням про крихку і неоднозначну природу контролю Москви над Північним Кавказом, який відіграє роль стратегічної фортеці між Чорним і Каспійським морями. Тут Росія межує з Малою Азією і тут вона брала участь у найкривавіших війнах у своїй історії.

Кадиров, якого Володимир Путін поставив на чолі Чечні в 2006 році, допоміг Кремлю придушити місцеві сили опору. Він править республікою як особистою вотчиною. Попри те, що він називає себе «патріотом Росії», Кадиров розуміє, що звітує лише перед російським президентом і не перед ким іншим.

«Він слухає лише Путіна», - сказав міністр інформації чеченського уряду Джамбулат Умаров.

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Хоча такий феодальний устрій для Росії не новина, він викликає більш широкі занепокоєння щодо довгострокової політичної стабільності країни. Російська конституція дозволяє Путіну правити країною лише два терміни поспіль. Тож він буде президентом до 2024 року. Оскільки на той час йому буде 71 рік, з’явилися сумніви, чи буде Путін повторювати трюк, як з Дмитром Медведєвим 10 років тому. Джерела наближені до Кремля сказали виданню, що підготовка до трансформації влади в РФ, яка може включати зміну конституції, може початися вже наступного року.

«Більше 18 років правління Путіна підірвали наші політичні інститути. Вся влада персоналізована. В такому контексті ситуація навколо Рамзана Кадирова – це, безумовно, ризик, і як на мене, дуже недооцінений», - сказав російський політолог Микола Петров.

«Невизначеність щодо ситуації після 2024 року створює загрозу внутрішніх чвар. І в будь-якій сутичці за владу Кадиров – це небезпека», - додав він.

Деякі російські оглядачі вірять, що Кадиров, у якого є вірні люди не лише у Чечні, а й у інших частинах РФ, може кинути виклик Москві з вимогою надати йому більшу автономію. Інші ж бояться, що спроба наступника Путіна встановити російський порядок у Чечні призведе до нової кривавої війни. Режим Кадирова неодноразово порушував російські закони.

«В часи війн Чечня була більше інтегрована з Росією, ніж сьогодні», - сказав колишній чеченський чиновник Ахмед Закаєв, який живе у Великій Британії.

Присутність Кадирова відчутна в федеральній політиці. Коли чеченського бойовика арештували за підозрою у вбивстві опозиціонера Бориса Нємцова, лідер Чеченської Республіки назвав його «справжнім патріотом». Пізніше будь-які спроби допитати чеченського лідера у справі про вбивство були потоплені чеченськими службами безпеки.

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Після того Кадиров став ще більш помітною політичною фігурою, виставляючи себе лідером всіх російських мусульман навіть за межами Кавказа. Він почав проводити власну зовнішню політику. Кадиров був одним з перших, хто засудив переслідування мусульманської меншини у М’янмі. Чеченські чиновники також ведуть переговори з Саудівською Аравією про гуманітарні місії для територій у Сирії, які контролює диктатор Башар Асад.

Посилення позиції чоловіка, який колись брав участь у війні проти Росії, зміцнює ворожість істеблішменту спецслужб у Москві до нього.

«В Чечні армія насправді не армія, а поліція – не поліція. Багато хто у спецслужбах ненавидять Кадирова і вони можуть спробувати ліквідувати його модель, щойно у них з’явиться шанс. Коли Путін піде, настане дуже небезпечний момент», - сказав неназваний колишній чиновник Кремля.

Нове повстання у Чечні буде мати серйозні наслідки за межами республіки. Етнічні чеченці живуть у сусідніх Інгушетії і Дагестані. Їх чимало серед бойовиків «Ісламської держави» у Сирії. Більше того, радикалізовані версії ісламу почали поширюватися у традиційно спокійних мусульманських регіонах РФ. Московський політичний істеблішмент вважає, що модель Путіна для Чечні – це єдина працездатна модель.

«Нажаль, не існує альтернативи для квазітоталітарного правління, яке встановлене там зараз. Будь-які спроби демократизації призведуть лише до кровопролиття», - сказав неназваний співрозмовник видання, який колись працював у Кремлі.

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Поки що Москва підтримує режим Кадирова потужними субсидіями, наповнюючи близько половини бюджету республіки. У Москві називають це «платою за мир». Але Закаєв, який підтримує ідею незалежності Чечні, відкидає такі теорії про безальтернативність.

«Поки вони будуть думати, що Чечня – частина Росії, вони й будуть мати під боком Чечню такого типу, як зараз», - пояснив він.

Мало хто вірить, що Путін віддасть владу через 6 років. Швидше за все, він створить якусь нову посаду для себе, щоб далі правити Росією. Але навіть такий маневр може підірвати путінську модель відносин з Чечнею.

«Одна з головних загроз в тому, що впливові фігури в спецслужбах можуть скористатися можливістю позбутися Кадирова, зберегти модель, але поставити більш лояльного кадра», - сказав колишній російський працівник спецслужб з досвідом роботи у Чечні.

«Інший ризик в тому, що Кадиров сам щось утне, якщо не буде впевнений у підтримці Путіна», - додав він.