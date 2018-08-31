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The Economist: Симпатія Трампа приносить Росії лише проблеми

12:29, 31 серпня 2018
Світ
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Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS

Ледве тиждень минув без новин про нові санкції Заходу проти Росії. Російський художний Сергій Йолкін нещодавно опублікував карикатуру, на якій безпорадний Володимир Путін тримає біля вуха телефон і чує, як йому говорять: «Щоб дізнатися більше про нові санкції, натисніть 1».

Лише у серпні США обклали карами російські транспорті фірми за торгівлю нафтою з КНДР, обмежили торгівлю озброєннями через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля. А Конгрес розпочав розгляд двох законопроектів про нові покарання для Росії за втручання у американські вибори. Більше того, найближчим часом Москву чекають ще жорсткіші санкції за напад на Скрипаля, пише The Economist.

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Ринки заскрипіли, намагаючись переварити наслідки від нового економічного тиску. Ще більші загрози нависають над економікою Росії через запропоновані законопроекти, один з яких називається «Про захист виборів від загроз шляхом встановлення червоних ліній» (DETER), а інший – «Про захист американської безпеки від агресії Кремля» (DASKA). Сенатор Ліндсі Грем назвав останній документ «пекельними санкціями». Коли його деталі просочилися у пресу в серпні, російський рубль обвалився до найнижчого рівня за два роки, а акції державних російських банків почали падати.

Інвестори бачать кілька причин для того, щоб нервувати. Головна з них – це заборона купувати державні цінні папери Росії і обмеження операцій з її державними банками. За словами головного економіста «Альфа-банку» Наталії Орлової, на державних кредиторів припадає 60% банківського сектору країни. Тож блокування хоча б кількох з них призведе до того, що Росії буде потрібно реструктурувати весь свій фінансовий сектор. Це буде боляче, але все ще не смертельно. США не можуть вчинити з Росією так само, як з Іраном, і заборонити купувати її газ і нафту. Адже це сильно нашкодить світовій економіці.

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Видання зауважує, що жодні політичні кроки Кремля окрім виведення військ з України не зможуть розвіяти невизначеність, яка блокує інвестування і підриває планування російського бюджету. У порівнянні з попереднім роком в 2018-му прямі інвестиції в Росії скоротилися більш ніж на 50% лише за перше півріччя.

«Коли ризики криються в боргах, можна прораховувати сценарії. Але коли ризики у санкціях, ніколи не знаєш, чим це обернеться», - сказала Орлова.

Іронія ще в тому, що ризики запровадження нових санкцій тепер проти Росії витікають не лише з поведінки Путіна, а й Дональда Трампа також. Його покірність перед російським президентом під час зустрічі у Гельсінкі призвела до того, що конгресмени розробили «пекельні санкції» DASKA.

«Законопроект народився з глибокої недовіри до президента у питанні Росії», - сказав неназваний американський чиновник.

Тож навіть якщо Росія буде добре поводитися цієї осені і утримається від втручання у американські вибори, повідомлення Трампа у Twitter можуть стати причиною нового економічного удару по Кремлю.

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Теги: #Росія#санкції#США#Трамп#Путін#Кремль#тиск на Росію