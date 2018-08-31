The Economist: Симпатія Трампа приносить Росії лише проблеми

Навіть якщо Кремль буде добре поводитися і утримається від втручання у американські вибори, конгресмени все одно можуть вдарити по ньому новими санкціями через недовіру до Трампа.

Ледве тиждень минув без новин про нові санкції Заходу проти Росії. Російський художний Сергій Йолкін нещодавно опублікував карикатуру, на якій безпорадний Володимир Путін тримає біля вуха телефон і чує, як йому говорять: «Щоб дізнатися більше про нові санкції, натисніть 1».

Лише у серпні США обклали карами російські транспорті фірми за торгівлю нафтою з КНДР, обмежили торгівлю озброєннями через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля. А Конгрес розпочав розгляд двох законопроектів про нові покарання для Росії за втручання у американські вибори. Більше того, найближчим часом Москву чекають ще жорсткіші санкції за напад на Скрипаля, пише The Economist.

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Ринки заскрипіли, намагаючись переварити наслідки від нового економічного тиску. Ще більші загрози нависають над економікою Росії через запропоновані законопроекти, один з яких називається «Про захист виборів від загроз шляхом встановлення червоних ліній» (DETER), а інший – «Про захист американської безпеки від агресії Кремля» (DASKA). Сенатор Ліндсі Грем назвав останній документ «пекельними санкціями». Коли його деталі просочилися у пресу в серпні, російський рубль обвалився до найнижчого рівня за два роки, а акції державних російських банків почали падати.

Інвестори бачать кілька причин для того, щоб нервувати. Головна з них – це заборона купувати державні цінні папери Росії і обмеження операцій з її державними банками. За словами головного економіста «Альфа-банку» Наталії Орлової, на державних кредиторів припадає 60% банківського сектору країни. Тож блокування хоча б кількох з них призведе до того, що Росії буде потрібно реструктурувати весь свій фінансовий сектор. Це буде боляче, але все ще не смертельно. США не можуть вчинити з Росією так само, як з Іраном, і заборонити купувати її газ і нафту. Адже це сильно нашкодить світовій економіці.

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Видання зауважує, що жодні політичні кроки Кремля окрім виведення військ з України не зможуть розвіяти невизначеність, яка блокує інвестування і підриває планування російського бюджету. У порівнянні з попереднім роком в 2018-му прямі інвестиції в Росії скоротилися більш ніж на 50% лише за перше півріччя.

«Коли ризики криються в боргах, можна прораховувати сценарії. Але коли ризики у санкціях, ніколи не знаєш, чим це обернеться», - сказала Орлова.

Іронія ще в тому, що ризики запровадження нових санкцій тепер проти Росії витікають не лише з поведінки Путіна, а й Дональда Трампа також. Його покірність перед російським президентом під час зустрічі у Гельсінкі призвела до того, що конгресмени розробили «пекельні санкції» DASKA.

«Законопроект народився з глибокої недовіри до президента у питанні Росії», - сказав неназваний американський чиновник.

Тож навіть якщо Росія буде добре поводитися цієї осені і утримається від втручання у американські вибори, повідомлення Трампа у Twitter можуть стати причиною нового економічного удару по Кремлю.