The Guardian: Британія дозволяла Росії безкарно відмивати гроші, але час це зупинити

Російські корумповані еліти користуються тим, що у Британії не передбачено покарання за брехню в корпоративних документах.

Глобальний вплив Володимира Путіна нероздільно пов’язаний з його володінням чорними грошима, які він таємно переводить з рахунка на рахунок, щоб купити активи і вплив.

Всі знають, що це відбувається, тому що ефект очевидний: агонія в Україні, скандали в США. Але точні механізми виявити значно важче, пише The Guardian.

Завдяки новинам про колосальне відмивання грошей, через які голова Danske Bank пішов у відставку, можна припустити, як багато грошей витекло з пострадянського простору включно з грошима, які належать елітам Кремля. І все це відбувалося тому, що Велика Британія відмовлялася допомогти зупинити цей потік.

Загальна сума, яка пройшла через естонську гілку Danske Bank за 8 років до 2015-го шокує, адже йдеться про 200 мільярдів євро. Однак, це лише частина тих грошей, які залишили пострадянський простір і були перераховані на Захід. Слідчі підозрюють, що на цю конкретну аферу припадає лише 5% від всього, що лежить на рахунках «нерезидентів» у банках країн Балтії. Якщо потоки через інші банки пропорційні до того, що пройшло через Danske Bank, то мова може йти про 4 трильйони євро, які пройшли через фінансову систему трьох балтійських країн. Цього вистачить, щоб погасити національний борг Великої Британії, купити компанію Apple, провести Олімпійські ігри і Чемпіонат світу з футболу. І навіть після всього цього ще залишаться гроші, щоб бути найбагатшою людиною у світі.

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Danske Bank цілком виправдано збентежений суворими перевірками походження грошей, які зберігаються на рахунках «нерезидентів». Адже банк може зіштовхнутися з юридичними проблемами у США, Однак, Великій Британії теж потрібно взяти на себе частину роботи. З її допомогою власникам цих брудних грошей з колишнього СРСР буде важче сховатися.

Власники підозрілих рахунків часто ховають свою справжню ідентичність за товариствами з обмеженою відповідальністю – корпоративними структурами, які з’явилися у британському законодавстві два десятиліття тому. Інформатор, який дізнався про те, що відбувається в Естонії, написав данському банку ще в 2013 році про те, що злочинці, пов’язані з Володимиром Путіним, перераховують гроші через його систему. А британські ТОВ стали «ідеальним інструментом для клієнтів-нерезидентів». Це пояснює, чому в 2013 році більше чверті «клієнтів-нерезидентів» Danske Bank були номінально британцями, а ще десята частина – з британських Віргінських островів. Насправді це були не британці, які проводять банківські операції в Естонії, а корпоративні структури, які виводили мільярди доларів з Росії і Азербайджану, допомагаючи елітам корумпованих автократій сховати багатство.

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Один за одним британські уряди хвалилися лідерством в міжнародних зусиллях, націлених зупинити зловживання можливостями глобалізованої фінансової системи з боку заможних і могутніх які, уникали сплати податків і ховали крадені гроші. Реєстраційна палата Великої Британії, дані якої можна вільно переглядати і яка вимагає від компаній вказувати свого справжнього власника, виставлялася як модель для наслідування.

Але якщо ретельніше придивитися до британської Реєстраційної палати, брати з неї приклад хочеться все менше. Російські шахраї досі можуть зловживати британськими ТОВ так само, як вони робили це 10 років тому. Досі можна зареєструвати ТОВ, якою будуть володіти дві фальшиві компанії у офшорах, а потім збрехати, щоб приховати справжнього власника. І все це коштує лише 20 фунтів стерлінгів. Тому суспільство не може сказати, що інформація Реєстраційної палати Великої Британії правдива, тому що відомство її не перевіряє.

Брехати в корпоративних документах протизаконно, але покарання за це не передбачено. Лише один раз когось судили за це – британського бізнесмена, який умисне створив компанії на імена політиків, щоб привернути увагу до ризику можливого шахрайства. Але замість того, щоб звернути увагу на проблему і вирішити її, Реєстраційна палата подала на бізнесмена в суд і оштрафувала його.

Danske Bank купив свій естонський підрозділ у 2007 році і спочатку збирався оновити все програмне забезпечення до стандартів батьківської компанії, що призвело б до викриття шахрайства, яке відбувалося повним ходом. Але потім почалася фінансова криза. І данський банк відкинув ці плани, вважаючи їх надто дорогими. Тож менеджери в Копенгагені поняття не мали, чим займаються їх колеги в Естонії.

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Це смішно, але уряд Великої Британії з тієї ж причини відкинув запропоновану лейбористами поправку, яка вимагала від Реєстраційної палати перевіряти інформацію про власників компаній до оприлюднення. Міністр фінансів Джон Глен сказав, що запровадження такої вимоги може вилитися британській економіці в сотні мільйонів фунтів стерлінгів щороку. Тому Лондон не може собі дозволити такі запобіжники від відмивання грошей.

Видання пише, що збереження Реєстраційної палати в такому стані, щоб вона була дешевою і відкритою для грошей клептократів, «розумне на копійку, але дурне на фунт». Всі у Лондоні добре знають про лихі наміри Путіна, так само як і про бажання пострадянських олігархів купувати вплив у Британії так само легко, як вони купують нерухомість. Вони хочуть робити це таємно і дорого. Всі знають, що росіяни використовують британські корпоративні структури для своїх цілей. І саме тому Британія повинна зупинити їх якомога швидше.