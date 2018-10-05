"ГРУ шукає кохання?": журналісти показали анкету висланого з Нідерландів росіянина на сайті знайомств
Дослідницька група Bellingcat знайшла анкету на російському сайті знайомств висланого з Нідерландів співробітника ГРУ Олексія Моренця.
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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Арік Толер, оприлюднивши відповідний скріншот.
«ГРУ шукає кохання?», – пишет Толер.
Також журналісти з'ясували, що фото у профілі росіянина ймовірно зроблене приблизно за 650 метрів від будівлі ГРУ РФ.
Як повідомляв УНІАН, Нідерланди вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні цього року. Також, офіцери російської розвідки намагалися викрасти матеріали розслідування обставин знищення «Боїнга» рейсу MH17 над Донбасом.
Міністерство оборони Нідерландів також оприлюднило імена висланих з країни росіян. Так, кібератаку проти ОЗХО готували Олексій Моренець 1977 року народження, Євген Серебряков (1981), Олег Сотніков (1972) і Олексій Мінін (1972).
There's no way this is the same guy, right?— Aric Toler (@AricToler) October 4, 2018
A participant at our current workshop found this on a Russian dating site.
GRU looking for love? pic.twitter.com/RBcylXTzj0
Remember the dating profile (https://t.co/l27bYrvAKe) of GRU officer Morenets that a @Bellingcat workshop participant found this morning? @Peterkeizer geolocated (https://t.co/XGaJ432YtP) the profile pic. Guess what, taken 650m from the GRU barracks: https://t.co/zdmCcYjbCU. pic.twitter.com/xK3SuE3Y2L— Christiaan Triebert (@trbrtc) October 4, 2018