"ГРУ шукає кохання?": журналісти показали анкету висланого з Нідерландів росіянина на сайті знайомств

Дослідницька група Bellingcat знайшла анкету на російському сайті знайомств висланого з Нідерландів співробітника ГРУ Олексія Моренця.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Арік Толер, оприлюднивши відповідний скріншот.

«ГРУ шукає кохання?», – пишет Толер.

Також журналісти з'ясували, що фото у профілі росіянина ймовірно зроблене приблизно за 650 метрів від будівлі ГРУ РФ.

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні цього року. Також, офіцери російської розвідки намагалися викрасти матеріали розслідування обставин знищення «Боїнга» рейсу MH17 над Донбасом.

Міністерство оборони Нідерландів також оприлюднило імена висланих з країни росіян. Так, кібератаку проти ОЗХО готували Олексій Моренець 1977 року народження, Євген Серебряков (1981), Олег Сотніков (1972) і Олексій Мінін (1972).

