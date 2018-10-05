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"ГРУ шукає кохання?": журналісти показали анкету висланого з Нідерландів росіянина на сайті знайомств

00:33, 05 жовтня 2018
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Анкета Олексія Моренця / фото twitter.com/AricToler

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Арік Толер, оприлюднивши відповідний скріншот.

«ГРУ шукає кохання?», – пишет Толер.

Також журналісти з'ясували, що фото у профілі росіянина ймовірно зроблене приблизно за 650 метрів від будівлі ГРУ РФ.

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні цього року. Також, офіцери російської розвідки намагалися викрасти матеріали розслідування обставин знищення «Боїнга» рейсу MH17 над Донбасом.

Міністерство оборони Нідерландів також оприлюднило імена висланих з країни росіян. Так, кібератаку проти ОЗХО готували Олексій Моренець 1977 року народження, Євген Серебряков (1981), Олег Сотніков (1972) і Олексій Мінін (1972).

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Теги: #Росія#ГРУ РФ