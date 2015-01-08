МВС Туреччини: терористка-смертниця, яка підірвалася в Стамбулі, виявилася росіянкою

Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Туреччини. За інформацією влади, її звали Діана Рамазова, передає Бі-бі-сі. В результаті інциденту 6 січня загинув поліцейський і був поранений його колега.

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Повідомляється, що перед нападом жінка говорила з водієм таксі по-російськи.

У середу відповідальність за вибух взяла на себе заборонене в Туреччині марксистське угруповання "Революційний народний фронт звільнення".